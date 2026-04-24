En California, donde la rutina de muchas familias hispanas transcurre entre el trabajo, la escuela, el tráfico y los turnos que no dan respiro, la idea de que un hospital deje de ser un lugar seguro golpea con fuerza. Para latinos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José o el Valle Central, el sistema de salud suele ser uno de los pocos espacios donde la atención debería pesar más que el idioma, el estatus migratorio o la ocupación. Por eso, las denuncias sobre pacientes bajo custodia de ICE que no logran comunicarse con sus familias o abogados han transformado un tema legal en una preocupación humana y comunitaria. En un estado donde la presencia hispana marca la vida cotidiana, el avance de dos proyectos de ley en Sacramento ha abierto una pregunta incómoda pero necesaria: qué pasa cuando la atención médica se cruza con la vigilancia migratoria.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO DENTRO DE LOS HOSPITALES?

Aquí aparece un término que ha generado mucha preocupación: las llamadas “políticas de apagón” o blackout policies. En términos simples, son prácticas que pueden limitar la información, la comunicación y el acceso de familiares o representantes legales a pacientes detenidos por ICE.

Estas medidas pueden incluir:

Registrar a pacientes con nombres falsos.

Ocultar su información del directorio del hospital.

Impedir que el personal contacte a familiares.

Limitar o bloquear visitas.

El problema es que, en un contexto de salud, ese aislamiento no es un detalle menor. Para una familia mexicana, centroamericana, salvadoreña, guatemalteca o peruana instalada en California, no saber dónde está un ser querido hospitalizado puede ser devastador. Y si además hay barreras de idioma o temor a llamar la atención de autoridades, la distancia se siente todavía más grande.

Los agentes de ICE se mantienen firmes en la misión de detener la mayor cantidad de indocumentados posibles (Foto: AFP)

SB 915: LIMITAR EL AISLAMIENTO Y REFORZAR DERECHOS

Uno de los proyectos más relevantes es el SB 915, impulsado por la senadora Caroline Menjivar. La propuesta busca frenar las prácticas que dejan a los pacientes incomunicados o aislados dentro de hospitales.

¿Qué propone?

Prohibir en la mayoría de los casos las blackout policies.

Garantizar que los pacientes puedan notificar a sus familias.

Permitir visitas, salvo riesgos médicos documentados.

Evitar que agentes de ICE interfieran en decisiones médicas.

Obligar a documentar la presencia o la negativa de agentes a salir de la habitación.

Además, el proyecto establece que los agentes de ICE no podrían estar en la habitación durante exámenes médicos o conversaciones clínicas sin una autorización legal clara.

La lógica detrás de la medida es sencilla: la atención médica debe mantenerse separada de la aplicación de leyes migratorias, especialmente cuando una persona está en un momento vulnerable y necesita apoyo, no presión.

SB 1323: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LOS PACIENTES

El segundo proyecto, el SB 1323, fue presentado por la senadora Susan Rubio y pone el foco en algo muy práctico: que el personal de salud sepa cómo actuar y que los pacientes entiendan cuáles son sus derechos.

Puntos clave del proyecto:

Informar a trabajadores y voluntarios sobre los derechos de los pacientes.

Facilitar que los pacientes contacten a sus familiares.

Colocar avisos visibles sobre políticas de visitas.

Reforzar el derecho existente a notificar a seres queridos.

En otras palabras, no basta con que un derecho exista en la ley. También tiene que sentirse real en el día a día, en la recepción del hospital, en la sala de espera y en la habitación del paciente.

UN CASO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

Para entender por qué este tema avanzó con tanta fuerza, vale la pena mirar el caso de Julio César Peña, reportado por KFF Health News.

Te lo resumo en este cuadro para que se entienda mejor:

Elemento Detalle Paciente Julio César Peña Condición Enfermedad renal terminal Situación Hospitalizado bajo custodia de ICE Problema Su familia y su abogado no sabían dónde estaba Consecuencia Falleció tras complicaciones

Según el reporte, Peña pasó casi dos semanas hospitalizado sin que su familia conociera su ubicación. Incluso sufrió una convulsión grave sin que nadie lo notificara. Casos así han impulsado a legisladores y defensores de derechos civiles a preguntar qué otras situaciones similares podrían estar ocurriendo sin hacerse públicas.

APOYO Y CRÍTICAS: EL DEBATE SIGUE ABIERTO

Como suele pasar con este tipo de iniciativas, el respaldo no es unánime. Quiénes apoyan, organizaciones de derechos migrantes, trabajadores de salud, grupos como Inland Coalition for Immigrant Justice, argumentan que se trata de derechos humanos básicos, mejora la calidad de atención médica, reduce el miedo en hospitales.

En tanto, quiénes tienen reservas consideran que ello podría causar posibles conflictos con agentes federales, riesgos de seguridad para el personal y falta de claridad en situaciones en tiempo real.

En hospitales de California, donde no es raro ver personal bilingüe, familias multigeneracionales y pacientes que llegan acompañados por vecinos o compadres, el margen de error puede ser muy sensible. Por eso, el debate no es sencillo: se trata de equilibrar seguridad, derechos y protocolos en un entorno donde cada minuto cuenta.

¿EN QUÉ PUNTO ESTÁN AHORA?

Ambos proyectos ya avanzaron en comités clave del Senado estatal y ahora siguen hacia el comité de asignaciones. En otras palabras, siguen vivos y todavía tienen posibilidades reales de convertirse en ley en California.

Además, estas iniciativas llegan después de una legislación previa que ya limitaba el acceso de agentes federales a áreas privadas en centros de salud, aunque no cubría de forma específica a pacientes que ya estaban detenidos.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Si lo resumimos en una sola idea, la discusión trata sobre algo muy básico: dignidad en momentos de vulnerabilidad.

No solo se habla de leyes o procedimientos. Se habla de si una persona puede avisar a su mamá, a su esposa, a su hijo o a su abogado mientras está hospitalizada. Se habla de si un tratamiento médico puede desarrollarse sin presión externa. Y se habla también de hasta dónde debe llegar la autoridad migratoria cuando entra en contacto con el sistema de salud.

En California, donde la comunidad hispana sostiene buena parte de la vida laboral, cultural y social, este debate no se percibe como algo lejano. Se vive de cerca, en la familia, en el vecindario y en la conversación cotidiana. Y aunque estos proyectos todavía no son ley, ya están abriendo una discusión más amplia en Estados Unidos sobre el equilibrio entre control migratorio y derechos básicos dentro de un hospital.