WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump planea lanzar el sábado 4 de julio las Cuentas Trump, vinculando el 250mo aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos con un esfuerzo para impulsar la independencia financiera de los niños del país.

En virtud del programa, los padres pueden abrir cuentas de inversión para cualquier niño nacido durante el segundo mandato de Trump y recibir automáticamente 1.000 dólares del gobierno. Es posible abrir cuentas en nombre de niños mayores —siempre que no cumplan 18 años antes de que termine el año civil—, pero no recibirán los 1.000 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto a una gorra roja que dice, en inglés, “¡Estados Unidos está de regreso!”, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Ese dinero —y cualquier otro depósito realizado por empleadores, organizaciones filantrópicas y familiares— se invierte en el mercado bursátil a través de firmas privadas. Los niños no pueden acceder al dinero hasta cumplir 18 años, y aun entonces, solo para fines específicos, como pagar una vivienda o estudios.

Las cuentas ya han recibido un impulso de multimillonarios, más allá de los 1.000 dólares del gobierno. Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y su esposa, Susan, se comprometieron a aportar 6.250 millones de dólares a las cuentas de algunos niños que no califican para los 1.000 dólares del gobierno. El miércoles, Trump anunció en Truth Social que Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology, aportaría 250 millones de dólares.

El mandatario republicano escribió que la donación “ayudará a dar un impulso inicial al Sueño Americano para estos fabulosos niños mientras celebramos el 250mo aniversario de Estados Unidos. ¡Esta ENORME inversión ayudará a MILLONES de niños y familias estadounidenses a tener un comienzo sólido en la vida y les dará VERDADERA seguridad financiera!”.

Las Cuentas Trump se lanzan en medio de las preocupaciones generalizadas sobre la asequibilidad. En mayo, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal alcanzó un nuevo máximo de tres años, mientras los precios de la gasolina llegaron su punto más alto durante la guerra con Irán. Los precios de los alimentos también han aumentado desde la investidura de Trump. Mientras tanto, muchos estadounidenses se preparan para los cambios que se realizarán en programas de la red de protección social como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, que fueron recortados en virtud de la misma legislación que creó las Cuentas Trump.

Esto es lo que hay que saber sobre las Cuentas Trump y cómo reclamar el dinero:

¿Qué es una Cuenta Trump?

Es una nueva herramienta de ahorro en la que el dinero se invierte en el mercado bursátil en nombre de un niño. El menor no puede acceder al dinero hasta cumplir 18 años y solo puede usarlo para fines específicos, como pagar la matrícula, iniciar un negocio o dar el pago inicial de una vivienda . Las familias estadounidenses ya pueden inscribirse en trumpaccounts.gov.

Una vez que un padre, madre o tutor abra una cuenta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportará 1.000 dólares para los recién nacidos. Bancos y corredurías privadas administrarán el dinero, que debe invertirse en fondos indexados de acciones de Estados Unidos que sigan el mercado bursátil y cobren a las cuentas no más de 0,10% en comisiones anuales.

Los padres pueden aportar hasta 2.500 dólares al año en ingresos antes de impuestos, de forma similar a como lo hacen con las cuentas de jubilación. También pueden contribuir los empleadores de los padres, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos. Las aportaciones anuales tienen un tope de 5.000 dólares, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total.

“Estamos haciendo algo mucho mejor que darle una dádiva a la próxima generación”, declaró Trump. “Les estamos dando propiedad sobre el futuro de Estados Unidos”.

¿Quién recibe los 1.000 dólares?

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, también se anima a los padres de niños mayores a abrir cuentas, pero no recibirán el bono de 1.000 dólares. Ese dinero está reservado para los bebés nacidos durante los años civiles del actual gobierno de Trump.

Para calificar para los 1.000 dólares de capital semilla, un bebé debe ser ciudadano de Estados Unidos, tener un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier padre puede abrir una cuenta para un niño que cumpla los requisitos, independientemente del estatus migratorio del padre.

Es importante señalar que el menor no podrá acceder al dinero hasta cumplir 18 años, salvo en circunstancias poco frecuentes. Por lo tanto, esos fondos no pueden ayudar con gastos inmediatos. Y los desembolsos de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

¿Pueden los niños mayores recibir algún bono para su Cuenta Trump?

Algunos sí, gracias a aportes de algunos de los empresarios más ricos del país.

La donación de 6.250 millones de dólares de los Dell permitirá que algunos niños de 10 años o menos reciban 250 dólares de capital semilla si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado para menores que viven en códigos postales con un ingreso familiar medio de 150.000 dólares o menos y que son demasiado mayores para recibir los 1.000 dólares de capital semilla del Tesoro.

El fundador de un fondo de cobertura Ray Dalio y su esposa, Barbara, se comprometieron a aportar 75 millones de dólares para niños menores de 10 años en Connecticut, donde vive Dalio. Eso equivaldría a 250 dólares para 300.000 niños en códigos postales que cumplan los requisitos.

Trump anunció en enero que el inversionista Brad Gerstner donaría 250 dólares a las Cuentas Trump por cada niño menor de 5 años en Indiana.

Varias grandes empresas también planean incorporar contribuciones a las Cuentas Trump en sus paquetes de beneficios, entre ellas Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ’n Shake. El gobierno ha alentado este tipo de donaciones mediante lo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, denomina el “Desafío de los 50 estados”.

¿Cuál es la idea detrás de las cuentas?

Los defensores de las cuentas dicen que quieren introducir a más personas en el mercado bursátil y dar incluso a los niños nacidos en la pobreza la oportunidad de beneficiarse de él. Los partidarios también sostienen que las cuentas fortalecen el capitalismo en un momento en que candidatos abiertamente socialistas ganan popularidad.

“La respuesta a más socialismo es más capitalismo”, afirmó Gerstner en enero, en un acto en la Casa Blanca. “Esto convierte a cada niño en Estados Unidos en un capitalista desde el nacimiento”.

Aproximadamente el 58% de los hogares de Estados Unidos tenía acciones o bonos en 2022, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones ese año.

Antes de que Trump creara las cuentas, California, Connecticut y el Distrito de Columbia pusieron a prueba programas de “bonos para bebés”, que son similares a las Cuentas Trump en algunos aspectos. Varios estados más, incluido Maryland, están evaluando programas.

Pero esos programas están dirigidos a jóvenes que crecen en la pobreza o en el sistema de acogida, además de niños que perdieron a uno de sus padres por COVID-19. Los niños de familias más acomodadas no se benefician de ellos. Además, los administra el estado, no firmas privadas de inversión.

¿Qué dicen los críticos?

Los críticos señalan que las cuentas hacen poco para ayudar a los niños en sus primeros años, cuando son más vulnerables y propensos a vivir en la pobreza. También sostienen que las cuentas no compensan los recortes que el gobierno de Trump y los republicanos en el Congreso han hecho a otros programas que benefician a los jóvenes y a los adultos en sus vidas, incluida la asistencia alimentaria y Medicaid. Los republicanos crearon las cuentas en la ley de recortes fiscales y gasto de Trump, que redujo el gasto en algunos de esos programas.

Y aun con la contribución del gobierno, los críticos dicen que las Cuentas Trump ampliarán la brecha de riqueza. Las familias acomodadas que puedan permitirse hacer la aportación máxima antes de impuestos a las cuentas obtendrán los mayores beneficios. Las familias pobres que no puedan apartar dinero para las cuentas se beneficiarán menos. Suponiendo un rendimiento anual del 7%, los 1.000 dólares de capital semilla crecerían hasta aproximadamente 3.570 dólares en 18 años.