Las elecciones de Colombia 2026 también convocan a miles de ciudadanos que residen en el exterior, incluido el estado de Florida, en Estados Unidos. Ante ello, muchos colombianos se preguntan cómo podrán participar en la jornada electoral del 8 de marzo desde allí. En esta nota te explicamos cómo votar desde Florida, dónde verificar tu local de votación, cuáles son los horarios de la jornada y los requisitos clave que debes cumplir para ejercer tu derecho al voto sin inconvenientes.

Los colombianos residentes en Florida solo podrán participar en las elecciones del 8 de marzo si su cédula de ciudadanía está registrada en el censo electoral de un consulado colombiano en Estados Unidos, ya sea en Miami u Orlando, dependiendo de su ubicación. Según la Registraduría y la Cancillería, el voto desde el exterior está permitido únicamente para quienes realizaron la inscripción de su cédula dentro de los plazos establecidos, es decir, hasta dos meses antes de los comicios al Congreso.

En la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, que incluye elecciones para Senado, Cámara y consultas, solo se podrá votar presentando la cédula de ciudadanía. Esta puede ser la versión física amarilla con hologramas o la cédula digital. No se acepta ni contraseña ni pasaporte como documento válido para sufragar.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones del 8 de marzo de 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Pasos para votar desde Florida este 8 de marzo en las elecciones de Colombia 2026

Paso 1: verifica si estás inscrito y dónde te toca votar

Antes de pensar en horarios o direcciones, necesitas confirmar tu puesto de votación:

Ingresa a la página oficial de la Registraduría Nacional y busca la opción “Elecciones 2026” y luego “Consulta tu lugar de votación”.​

También puedes usar la app oficial “aVotar”, disponible en Google Play y App Store, donde colocas tu número de cédula y validas en qué consulado o punto estás asignado.​

Si ya habías inscrito tu cédula en un consulado en Estados Unidos para procesos anteriores y no la cambiaste, sigues habilitado allí; no era necesario inscribir de nuevo, salvo cambio de ciudad o país.

Esta consulta es clave porque, aunque vivas en Florida, tu mesa puede estar en Miami u Orlando, o en un punto adicional habilitado por el consulado correspondiente.

Paso 2: identifica tu consulado y el lugar de votación en Florida

En Florida, el voto de colombianos en el exterior se organiza principalmente a través de:

Consulado General de Colombia en Miami.

Consulado General de Colombia en Orlando.

Estos consulados publican en su web y redes sociales (Instagram y otras) los puestos, direcciones exactas y horarios de votación tanto para la semana previa (votación anticipada) como para el domingo 8 de marzo.

De acuerdo con la información oficial, para las elecciones de 2026:

Entre el lunes 2 y el sábado 7 de marzo hay votación anticipada en puntos designados por cada consulado.

El domingo 8 de marzo se mantiene la jornada principal, con mesas abiertas generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., horario local en Florida.

El Consulado en Miami ha informado que existen puestos específicos para Congreso y Presidencia, con modalidades de votación anticipada y del domingo, por lo que es importante revisar el comunicado más reciente para confirmar la dirección donde te corresponde.

Paso 3: qué llevar y cómo es el proceso en la mesa

El día que vayas a votar (entre el 2 y el 8 de marzo) debes:

Presentar tu cédula de ciudadanía colombiana original (amarilla con hologramas o digital).

Acudir únicamente al puesto que te asignó la Registraduría; no podrás votar en un lugar diferente aunque esté más cerca.​

Verificar en las listas de la mesa que apareces como habilitado en el censo electoral.

Cuando te entreguen los tarjetones:

Podrás votar por listas al Senado, por la Cámara de Representantes de colombianos en el exterior y por las consultas interpartidistas que estén en juego ese día.​

Para Senado y Cámara, si la lista es cerrada, marcas solo el logo del partido; si es abierta, marcas el logo y el número de tu candidato dentro de esa misma lista.​

En el exterior, las mesas permanecen abiertas durante toda la semana electoral para facilitar que las personas que trabajan o viven lejos puedan desplazarse, y cada día se hace un conteo parcial que se envía a la Registraduría en Colombia.​

Requisitos clave para colombianos en Florida

En resumen, para ejercer tu voto desde Florida este 8 de marzo de 2026 necesitas:

Ser colombiano de nacimiento o por adopción y mayor de 18 años, con cédula de ciudadanía vigente.

Haber inscrito tu cédula en un consulado de Colombia en el exterior (Miami, Orlando u otro donde estés registrado) dentro del plazo legal, que para estas elecciones cerró dos meses antes de la jornada.

Estar incluido en el censo electoral del puesto de votación donde piensas asistir.

Respetar los horarios oficiales publicados por tu consulado para la semana del 2 al 8 de marzo.

La Cancillería ha reiterado que cualquier colombiano en el exterior puede fijar su lugar de votación en embajadas o consulados, y que la inscripción puede hacerse tanto de forma presencial como a través de herramientas digitales con validación biométrica facial, pensadas justamente para quienes viven fuera del país.