En los últimos días, el gobierno federal y las agencias encargadas de la seguridad migratoria han comenzado a revelar detalles de un plan que podría cambiar por completo la manera en que se detiene y procesa a las personas sin estatus legal en el país, algo especialmente delicado para quienes tienen familiares con órdenes de deportación, casos abiertos en corte o que simplemente temen las redadas en sus barrios, en el trabajo o al manejar por autopistas muy transitadas, incluso cuando van con sus hijos. Todo esto vuelve a colocar el tema migratorio en el centro del debate en Estados Unidos, no solo en Washington, sino también en las conversaciones cotidianas de muchas familias hispanas que viven en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York o Miami, donde la comunidad latina sigue muy pendiente de cualquier cambio que pueda afectar su estatus o el de sus seres queridos.

Lo que ahora sabemos es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya tiene en marcha una nueva estrategia que busca transformar su sistema de detención. La información surge de un documento oficial publicado el 13 de febrero de 2026, dentro de la llamada Iniciativa de Reingeniería de Detención, un plan que plantea la compra masiva de propiedades en distintos puntos de Estados Unidos y la creación de centros mucho más grandes y estandarizados. Para la comunidad inmigrante, esto no es solo una noticia técnica o burocrática: implica el posible cierre de centros pequeños, el traslado de detenidos a instalaciones lejanas a sus familias y abogados, y la consolidación de un sistema pensado para manejar grandes volúmenes de personas.

A partir de aquí vale la pena detenernos un momento para entender qué significa realmente este nuevo modelo y cómo funcionarán estas instalaciones que están siendo diseñadas para el sistema migratorio estadounidense, especialmente en un contexto donde la población hispana es la más afectada por las detenciones y deportaciones.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE ICE: UN SISTEMA MÁS GRANDE Y CENTRALIZADO

El documento, al cual tuvo acceso N+ Univision, describe cómo el nuevo modelo será implementado a través de las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), la división de ICE encargada de arrestos migratorios y deportaciones. Esta es la misma oficina que lleva a cabo operativos en vecindarios, centros de trabajo, cortes y cárceles locales, por lo que cualquier cambio en su infraestructura tiene un impacto directo en la vida diaria de miles de inmigrantes.

La idea principal es reorganizar toda la infraestructura de detención para hacerla más eficiente, uniforme y capaz de manejar grandes volúmenes de personas detenidas. Según el plan, ICE contempla:

Expansión de infraestructura migratoria:

Tipo de acción Cantidad Grandes centros de detención que serán adquiridos y renovados 8 Sitios de procesamiento migratorio 16 Instalaciones existentes listas para operar que serán compradas 10

En términos simples, lo que se busca es crear una red nacional de instalaciones diseñadas específicamente para el sistema migratorio, algo que hasta ahora funcionaba con una mezcla de cárceles locales, centros privados y espacios adaptados. Para muchas familias hispanas que ya han pasado por el sistema, esto podría significar que, en lugar de ser trasladados a una cárcel del condado cercana, los detenidos terminen en megacentros ubicados a varias horas de donde viven sus familiares.

Un grupo de tres agentes de ICE durante un descanso de sus labores cotidianas (Foto: ICE)

DOS TIPOS DE INSTALACIONES EN EL NUEVO SISTEMA

Uno de los puntos más importantes del plan es que el modelo se dividirá en dos categorías de centros, cada uno con funciones diferentes dentro del proceso migratorio.

1. Centros regionales de procesamiento

Estos centros funcionarán como puntos de tránsito dentro del sistema de detención. Serán el primer sitio al que muchas personas llegarán después de ser arrestadas por ICE, ya sea en operativos, en la frontera o tras ser transferidas desde cárceles estatales y del condado.

Tendrán capacidad para entre 1,000 y 1,500 personas al mismo tiempo, pero la permanencia será relativamente corta.

Características principales

Estancia promedio: entre 3 y 7 días

Función: registro y procesamiento administrativo

Preparación de casos para traslado o deportación

Coordinación con otras instalaciones del sistema

En la práctica, estos lugares servirán para clasificar y preparar a las personas detenidas antes de enviarlas a otro centro o avanzar en su proceso migratorio. Es el punto en el que se toman huellas, se revisan antecedentes y se decide si una persona será enviada a un megacentro, liberada bajo supervisión o procesada para deportación rápida, algo que muchos abogados migratorios han venido alertando en los últimos años.

2. Megacentros de detención

La otra pieza clave del plan son los llamados megacentros, instalaciones mucho más grandes que se convertirán en los principales puntos de retención del sistema. Este tipo de centros podría redefinir la experiencia de miles de inmigrantes que hoy en día enfrentan sus casos en instalaciones más pequeñas y, en algunos casos, relativamente cercanas a sus comunidades.

Cada uno de estos centros podría albergar entre 7,000 y 10,000 personas detenidas, una cifra considerablemente mayor a la de muchos centros actuales.

Así funcionarán los megacentros:

Capacidad: 7,000 a 10,000 detenidos

Estancia promedio: hasta 60 días

Función principal: retención mientras se organizan deportaciones internacionales

Operación directa de agentes de ICE

Según el documento, estos espacios estarán diseñados para facilitar deportaciones a gran escala, algo que ha sido una prioridad dentro de las estrategias migratorias de las autoridades federales en los últimos años. Para comunidades hispanas en estados como Texas, Arizona, California o Florida, donde ya existe una fuerte presencia de ICE, la creación de megacentros podría reforzar la sensación de vivir “a la sombra” de un sistema de detención cada vez más grande y centralizado.

¿CÓMO ESTARÁN DISEÑADOS LOS NUEVOS CENTROS?

Otro punto interesante del plan es que todos los centros compartirán un diseño estandarizado, algo que ICE considera clave para simplificar las operaciones y mejorar la logística del sistema. La idea es que, sin importar si el centro está en el sur de Texas, en el desierto de Arizona o en las afueras de alguna ciudad del Medio Oeste, el funcionamiento interno sea prácticamente el mismo.

Las instalaciones incluirán varias áreas específicas:

Infraestructura prevista

Dormitorios para personas detenidas

Cafeterías y áreas de alimentación

Zonas de recreación

Salas de tribunal para audiencias migratorias

Áreas de admisión y procesamiento

Bibliotecas legales

Espacios para visitas familiares

Áreas religiosas

Además, el diseño contempla servicios médicos y oficinas administrativas para el personal, así como áreas de ejercicio destinadas a empleados de la agencia. ICE señala que este modelo uniforme permitiría mover personas de un centro a otro sin grandes cambios en los protocolos, lo que facilita la operación pero también puede hacer más difícil para las familias localizar y acompañar a sus seres queridos, especialmente cuando viven en grandes áreas metropolitanas y los centros se ubican en zonas rurales.

La intención, según el documento oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es crear un sistema uniforme que permita operar los centros con mayor rapidez y eficiencia, algo que cobra especial importancia cuando se trata de procesar miles de casos migratorios al mismo tiempo. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes ya advierten que la estandarización no garantiza mejores condiciones humanas ni mayor acceso a representación legal.

UN CAMBIO QUE YA GENERA DEBATE

Aunque el plan todavía se encuentra en proceso de implementación, lo cierto es que esta estrategia ya está generando conversación entre organizaciones migratorias, expertos en políticas públicas y autoridades locales. En estados con alta población latina, como California, Texas, Florida, Nueva York, Nevada o Illinois, el tema también ha empezado a aparecer en medios comunitarios, estaciones de radio en español y redes sociales, donde muchos usuarios expresan preocupación por el impacto que estos megacentros podrían tener en sus ciudades.

La creación de megacentros de detención y una red nacional de procesamiento migratorio podría marcar uno de los cambios más grandes en el sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos en los últimos años. Para una comunidad que celebra sus tradiciones, envía remesas, llena las escuelas y aporta a la economía con trabajo diario en construcción, agricultura, limpieza, restaurantes y servicios, la expansión de la infraestructura de detención se siente como un mensaje contradictorio frente al discurso que reconoce el aporte de los inmigrantes.

Y si algo queda claro al revisar el documento, es que el objetivo del nuevo modelo es construir una estructura mucho más grande, centralizada y preparada para manejar deportaciones masivas, algo que seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos meses, especialmente de cara a futuras elecciones y a las constantes negociaciones en el Congreso sobre reformas migratorias que, por ahora, siguen sin concretarse.