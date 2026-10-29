Las bibliotecas públicas de Nueva York se han convertido en espacios para mucho más que leer o pedir libros prestados. Sus programas incluyen clases gratuitas de cerámica, bordado, ejercicio, filosofía, observación de aves y otras actividades que permiten aprender algo nuevo sin pagar matrícula. La oferta está dirigida a personas con distintos intereses y niveles de experiencia, por lo que no es necesario dominar una disciplina para participar.

El interés por estas iniciativas coincide con un año de gran actividad en las bibliotecas de la ciudad. Según datos citados por el New York Post, la Biblioteca Pública de Nueva York recibió 1,36 millones de visitantes en Manhattan, mientras que la red de Brooklyn superó los 843.000.

Ariel Lee, de 28 años, creadora de Library Scout, una plataforma que reúne información sobre clases y eventos gratuitos, explicó al medio: “Creo que a la gente le sorprendería lo específicas que pueden llegar a ser las actividades que se ofrecen”.

Lee también destacó la variedad de propuestas disponibles: “Puedes aprender caligrafía árabe, practicar cerámica, descubrir cómo utilizar los ajustes manuales de tu cámara o participar en un debate filosófico… y no tienes que llegar con un objetivo serio ni con una afición que ya domines. Simplemente puedes encontrar algo interesante y probarlo”.

Clases gratuitas de arte, manualidades y ejercicio

Entre las actividades destacadas figura el taller de cerámica para adultos de la biblioteca Mott Haven, en el Bronx, programado para el jueves 29 de octubre, de 5 a 6:30 p. m. La actividad se repite cada dos jueves y permite a los participantes desarrollar sus habilidades artísticas.

En Brooklyn, la biblioteca Park Slope ofrece sesiones de ejercicio todos los jueves, de 10:30 a 11:30 a. m., con rutinas de cardio, fuerza y equilibrio dirigidas por profesionales del acondicionamiento físico. Se recomienda llevar una toalla pequeña, agua y calzado deportivo.

Otra propuesta es el taller de escultura de figuras con masa en la biblioteca Mitchell-Linden, en Flushing, previsto para el viernes 30 de octubre a las 3:30 p. m. La artista Catherine Lau enseñará esta técnica tradicional china en mandarín e inglés. Los materiales son limitados y se atenderá por orden de llegada a los primeros 20 participantes.

Para quienes prefieren las manualidades textiles, la biblioteca Clinton Hill organizará el martes 3 de noviembre un taller introductorio de bordado con aguja, dirigido por la artista Margaret Colhoun. La sesión durará dos horas, incluirá los materiales y tendrá un límite de 10 adultos, con inscripción en el mostrador de referencia ese mismo día.

Los interesados pueden consultar los sitios oficiales de las bibliotecas de Manhattan, Queens y Brooklyn, así como la plataforma Library Scout, para conocer los horarios y los requisitos de inscripción. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Actividades para amantes de la naturaleza, la literatura y la filosofía

Las personas interesadas en la naturaleza podrán participar en una excursión para observar aves en el embalse Ridgewood, organizada por la biblioteca Arlington para el sábado 7 de noviembre. El encuentro será a las 10 a. m. en el estacionamiento de Upper Highland Park, antes de dirigirse al embalse a las 10:15 a. m. La actividad permitirá buscar especies migratorias, como currucas, zorzales y gorriones. Se aconseja llevar agua y protector solar, además de vestir ropa de colores neutros para no llamar la atención de las aves.

Para quienes prefieren las actividades intelectuales, la biblioteca Stavros Niarchos Foundation ofrece una serie semanal de conferencias filosóficas en línea, los lunes de 6 a 8 p. m. El programa aborda la epopeya La Eneida, del poeta romano Virgilio, y está dirigido a adultos interesados en la literatura y la filosofía.

Por su parte, la Biblioteca de Artes Escénicas del Lincoln Center organiza un club mensual de lectura teatral. La próxima reunión está prevista para el jueves 19 de noviembre a las 6:30 p. m. y estará dedicada a la obra The Thanksgiving Play, de Larissa FastHorse, con la posibilidad de analizar el texto y leer algunas escenas en voz alta.

Cómo encontrar más clases gratuitas en Nueva York

Quienes deseen participar en estas actividades pueden consultar las páginas oficiales de la Biblioteca Pública de Nueva York, la Biblioteca Pública de Queens y la Biblioteca Pública de Brooklyn. También pueden recurrir a Library Scout, una plataforma que reúne eventos y clases de las tres redes bibliotecarias.

Debido a que algunos talleres tienen cupos limitados y requieren inscripción, conviene verificar los horarios, la disponibilidad y las condiciones de participación antes de acudir.