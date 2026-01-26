En Texas, el cambio de horario en 2026 se vive entre la rutina y la controversia: mientras la normativa federal obliga a adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre, industrias estratégicas como la energía, el transporte y la manufactura ajustan turnos, sistemas de medición y redes críticas, y las grandes urbes —Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso— sincronizan su actividad diaria en dos zonas horarias diferentes, todo bajo la sombra de proyectos de ley que buscan acabar con el ritual de cambiar la hora dos veces al año y establecer de una vez por todas un horario único para el estado.

¿Cuándo cambia el horario en Texas en 2026?

Texas también observa el esquema federal de horario de verano: en 2026 se espera que la transición al DST se produzca el segundo domingo de marzo (adelantar una hora) y el regreso al horario estándar el primer domingo de noviembre (atrasar una hora), de acuerdo con el patrón vigente en Estados Unidos. Estos cambios afectan tanto a las zonas horarias Central y Mountain que se aplican en diferentes partes del estado, siempre en sincronía con la normativa nacional.​

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

Inicio del horario de verano:

La noche del sábado al segundo domingo de marzo, adelanta tus relojes de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. hora local.​

Esto se aplica a ciudades de la zona Central (Houston, Dallas, San Antonio) y a la franja que usa Mountain Time, siempre siguiendo la hora local de cada zona.​

Fin del horario de verano:

La noche del sábado al primer domingo de noviembre, atrasa el reloj de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. hora local.​

Esta hora adicional de madrugada se refleja en amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos.

¿Por qué se mantiene el cambio de horario en Texas?

Alineación con el resto del país para facilitar comercio, transporte y comunicaciones interestatales.​

Búsqueda histórica de ahorro de energía y mayor uso de luz natural en la tarde, especialmente en meses cálidos con elevada demanda eléctrica por aire acondicionado.​

Sin embargo, existe un intenso debate político y social, con proyectos de ley que buscan eliminar el cambio dos veces al año y optar por un horario fijo (ya sea estándar o de verano permanente).

¿Cuáles son las ciudades principales afectadas en Texas?

Houston.

Dallas.

San Antonio.

Austin.

Fort Worth.

El Paso (parte del estado que observa Mountain Time).

Todas estas ciudades ajustan sus relojes siguiendo las fechas federales, aunque El Paso y otras zonas del oeste lo hacen conforme a su propia zona horaria.​

¿Qué relojes y electrodomésticos se deben modificar en Texas?

Relojes de pared, relojes de escritorio y despertadores tradicionales.

Microondas, hornos, cafeteras programables y otros electrodomésticos con temporizador.

Relojes del automóvil, sistemas de audio y navegación más antiguos.

Sistemas de climatización con horarios fijos, temporizadores de iluminación y riego.

Equipos de seguridad, cámaras, grabadores de video y sistemas de control de acceso.

En oficinas, plantas industriales y centros de datos, es clave coordinar con el equipo de TI la actualización de servidores, sistemas de fichaje y plataformas críticas para evitar inconsistencias de registros.​

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Texas?

Texas ha debatido seriamente dejar de cambiar la hora, introduciendo varios proyectos de ley para adoptar un horario permanente. Algunos legisladores proponen quedarse todo el año en horario de verano, mientras otros prefieren mantener el horario estándar; en ambos casos, la adopción de un horario fijo se ve limitada por la Ley de Tiempo Uniforme y requiere coordinación con el gobierno federal.

A nivel nacional, propuestas como el “Sunshine Protection Act” buscan permitir a los estados adoptar el horario de verano permanente, pero mientras no se aprueben, Texas debe seguir ajustando sus relojes en marzo y noviembre como el resto de la mayoría de estados.

¿Qué consejos claves aplicar en Texas para el cambio de horario?

Revisa horarios de trabajo en sectores críticos (energía, salud, transporte, manufactura) donde una hora de diferencia puede afectar turnos y producción.

Ajusta paneles solares y sistemas de monitoreo energético a la hora local correcta para no distorsionar estadísticas de consumo.

Confirma horarios de misas, eventos comunitarios y escolares, especialmente en zonas rurales donde muchos dispositivos siguen ajustándose de forma manual.

Si trabajas con otros estados, verifica la zona horaria de tus reuniones virtuales durante la semana posterior al cambio.

Ten precaución al conducir: el cambio de luz en la mañana o la tarde puede alterar la visibilidad y los patrones de tráfico.​

Fecha exacta para modificar la hora del reloj en Texas

Elemento Detalle Regla general de inicio de DST Segundo domingo de marzo, de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. hora local. Regla general de fin de DST Primer domingo de noviembre, de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. hora local. Zonas horarias en el estado Central Time (mayoría del estado) y Mountain Time (oeste, incl. El Paso). Situación legislativa Varios proyectos para adoptar un horario único, aún sin cambio definitivo. Condición federal Cualquier cambio permanente requiere modificaciones a nivel nacional.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Texas cambiará pronto a un horario fijo?

Hay proyectos de ley para adoptar un único horario, pero hasta ahora ninguno ha producido un cambio permanente.

¿El Paso cambia la hora igual que Houston y Dallas?

Sí, pero siguiendo la hora local de su propia zona horaria (Mountain Time), en las mismas fechas federales.​

¿Cuál es la lógica de adelantar y atrasar el reloj en Texas?

La idea es aprovechar más luz natural en las tardes durante la época cálida y mantener un patrón uniforme con otros estados.​

¿Se ve afectado el sector energético de Texas?

El cambio de hora influye en curvas de demanda, generación y operación de redes, por lo que las empresas ajustan sus sistemas y modelos a la nueva hora oficial.​

¿Qué pasa si no ajusto mis relojes?

Puedes llegar tarde o temprano a citas, trabajo y vuelos, y tus registros de tiempo (fichajes, cámaras, sistemas de acceso) quedarán desfasados frente a la hora oficial.​