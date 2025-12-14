Si aún no has recibido tu cheque de reembolso por inflación de Nueva York, no estás solo. Y es que, aunque la gobernadora Kathy Hochul reveló que más de 8.2 millones de cheques han sido enviados de manera exitosa desde finales de septiembre del 2025, algunos residentes elegibles siguen esperando su pago.

Vale precisar que es crucial que verifiques que cumples con cada uno de los requisitos básicos para acceder al reembolso de hasta US$400. Estos son:

Haber presentado una declaración de impuestos estatales de residente para el 2023 (Formulario IT-201)​.

No haber sido declarado como dependiente en la declaración de otra persona​.

Tener un ingreso bruto ajustado dentro de los límites según tu estado civil​.

¿POR QUÉ ALGUNOS CHEQUES AÚN NO HAN LLEGADO?

Tal como precisa News10NBC, la experiencia de una residente de Rochester ilustra a la perfección uno de los problemas más comunes en este tipo de casos.

Resulta que, después de esperar hasta principios de diciembre sin recibir su cheque, Kara Palermo contactó a las autoridades del estado.​

“Esperé un par de días después de diciembre y nada, así que terminé llamando al Departamento de Impuestos y Finanzas”, explicó la mujer al referido medio.

Entonces, tras navegar por las opciones del sistema telefónico, solicitó una devolución de llamada y recibió respuesta en aproximadamente media hora.​

La representante del departamento verificó primero su elegibilidad y luego descubrió el problema: “Me dijo ‘veo que su cheque ha sido devuelto a nosotros por alguna razón’, no pudo decirme por qué, pero dijo que lo volverán a enviar de inmediato”, relató Palermo.

Es decir, si cumples con todos los requisitos y todavía no recibes el pago, es probable que necesiten volver a enviártelo.

¿QUÉ DEBES HACER SI TODAVÍA NO HAS RECIBIDO TU PAGO?

Para quienes continúan esperando, lo más recomendable es comunicarse directamente a la línea telefónica 518-457-5181.

Además, es fundamental tener a la mano tu declaración de impuestos del 2023, con el fin de facilitar la verificación de la elegibilidad y resolver cualquier problema de entrega.​

Cabe resaltar que los cheques se envían a la dirección más reciente que el departamento tiene registrada.

Es decir, si te mudaste después de presentar tu declaración del 2023, pero ya actualizaste tu dirección en la del 2024, el cheque será enviado a esta última ubicación.​

En ese sentido, si la información registrada no refleja tu domicilio actual, puedes modificar esa información a través de tu cuenta de Servicios en línea para particulares.

Por último, recuerda: todos los cheques se envían por correo postal, incluso si anteriormente recibiste devoluciones de impuestos mediante depósito directo.​

Los requisitos del programa se basan en la información tributaria del 2023 (Foto: Adek Berry / AFP)