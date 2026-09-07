El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro impulsan una medida orientada a limitar los beneficios en efectivo que reciben algunos inmigrantes al declarar tributos, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de la propuesta y qué grupos específicos de extranjeros pueden resultar afectados en caso de aprobarse.

Este planteamiento de ambas entidades estatales podría tener una repercusión para las familias migrantes que radican en el país y reciben ingresos económicos al presentar sus impuestos.

Unos cálculos presentados por Telemundo 20 San Diego advierten que, de concretarse este cambio, afectaría hasta 700,000 contribuyentes en todo el país. Es más, el IRS señala que los hogares podrían dejar de recibir en conjunto entre $700 y $2,600 millones.

Eso sí, aún la propuesta está en evaluación. En caso los contribuyentes no estén de acuerdo, pueden presentar sus comentarios hasta el 4 de octubre del presente año. Cabe destacar que el 14 del mes indicado está prevista una audiencia antes de que se tome una decisión.

Hay familias migrantes que reciben créditos por declarar sus impuestos cada año en EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué plantea la propuesta del IRS Y del USDT

Según lo señalado por el medio citado, tanto el IRS como el USDT emitieron propuestas de reglamentación para aplicar y aclarar la Ley Federal de quiénes pueden recibir los siguientes créditos tributarios reembolsables:

Crédito tributario por hijos: se reduce los impuestos de familias con hijos que cumplen los requisitos.

se reduce los impuestos de familias con hijos que cumplen los requisitos. Crédito por adopción: se brinda ayuda con ciertos gastos relacionados con la adopción de un menor.

se brinda ayuda con ciertos gastos relacionados con la adopción de un menor. Crédito tributario de la oportunidad estadounidense: se otorga dinero para ciertos gastos de educación superior.

se otorga dinero para ciertos gastos de educación superior. Crédito por prima de seguro médico: permite que los costos de las primas de seguro de salud mediante el Mercado de Seguros Médicos sean bajas.

La propuesta planteada por el Departamento de Tesoro y el IRS afectaría a miles de familias migrantes. (Crédito: AP/Patrick Semansky, archivo).

Qué inmigrantes resultarán afectados de concretarse esta propuesta

Estas reglas planteadas buscan limitar la elegibilidad de ciertos beneficios fiscales federales a extranjeros que cuentan con la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente (Green Card).

Por lo tanto, los migrantes que están bajo otros programas migratorios —tales como programa DACA, TOPS, solicitantes de asilo o con visas de no inmigrante— serán excluidos de estos créditos.