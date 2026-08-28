El rápido despliegue de las cámaras de seguridad Flock Safety en las calles de Estados Unidos permite a las autoridades monitorear los desplazamientos diarios de miles de automovilistas, un avance que al mismo tiempo enciende las alarmas entre quienes defienden la privacidad en el espacio público. En caso tengas la duda si tu vehículo ya fue rastreado, esta nota te explicará todos los detalles completos.

En menos de dos meses, USA Today reveló que, al menos, 19 trabajadores policiales y de oficinas del sheriff en cinco estados del país han enfrentado consecuencias legales por presuntamente usar de manera indebida o ilegal las cámaras lectoras de matrículas de Flock Safety para rastrear vehículos.

Este dato alarmante puso en evidencia la falta de controles internos en muchas agencias de seguridad sobre el uso de este sistema, evidenciando que cualquier persona con acceso autorizado a redes privadas de cámaras puede rastrear los desplazamientos de un conductor mediante una consulta sencilla.

La preocupación surge ante los casos expuestos de agentes policiales por presuntamente usar este sistema de manera ilegal. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Los lectores automatizados de placas de Flock Safety (ALPR) son cámaras con inteligencia artificial capaces de capturar la marca, modelo, número de placa o rasgos de cada automóvil que se traslada dentro de su campo de visión. Estos dispositivos habitualmente están ubicados a una altura de entre 10 y 12 pies (entre 3 a 3,7 metros) sobre una carretera.

Lo llamativo de estos equipos es que pueden “congelar” las imágenes de vehículos en movimiento y leer sus placas, incluso si se encuentran a una velocidad de hasta 100 mph. Cuando se transforman en datos rastreables con fecha y ubicación, las matrículas se suben a un sistema donde el personal autorizado puede localizar coches relacionados con delitos u otras investigaciones.

Pese a lo señalado, el uso de este sistema se ha desviado de su función original, ya que las búsqueda de placas en los últimos meses han sido relacionadas con causas ajenas, lo cual ha derivado a fuertes sanciones o arrestos.

Estas cámaras pueden "congelar" la imagen de un auto que se desplaza hasta 100 mph para recopilar los datos necesarios. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo saber si la policía u otras agencias de EE.UU. rastrearon mi vehículo

Ante la exposición de estos casos que vulneran la privacidad y la vigilancia, periodistas, organizaciones y ciudadanos usaron leyes de acceso a la información pública con la finalidad de obtener registros de auditoría de Flock Safety.

Con los datos obtenidos, el sitio web HaveIBeenFlocked.com creó una base pública donde cualquier habitante que posea un automóvil en el país verifique si la policía o cualquier agencia del orden ha rastreado su ubicación con solo ingresar su placa.

Con una base que supera los 4,7 millones de placas y 241 millones de consultas en Flock, el sistema te permitirá que consultes tu número de matrícula para que sepas si tus registros han sido almacenados. Eso sí, si tu vehículo aparece en la lista no significa que seas sospecho de un delito.