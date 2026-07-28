La administración del presidente Donald Trump anunció un nuevo cambio en el sistema de asilo de Estados Unidos que modifica un procedimiento utilizado durante años. A partir de una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), algunos solicitantes podrán ser remitidos directamente a un tribunal de inmigración sin pasar primero por una entrevista con un oficial de asilo.

La medida fue dada a conocer este lunes mediante una regla final provisional, que será publicada oficialmente en el Registro Federal.

Según el gobierno, el objetivo es acelerar la resolución de los casos y reducir la acumulación de expedientes dentro del sistema migratorio.

¿En qué consiste la nueva regla de asilo?

La nueva disposición autoriza a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a enviar determinadas solicitudes de asilo afirmativo a los jueces de inmigración sin realizar una entrevista previa; no obstante, el DHS aclaró que las entrevistas seguirán efectuándose antes de aprobar o negar un asilo cuando la ley o resoluciones judiciales así lo exijan.

El procedimiento de asilo afirmativo es utilizado por personas que presentan su solicitud ante USCIS mientras todavía no enfrentan un proceso formal de deportación.

Hasta ahora, lo habitual era que los oficiales entrevistaran a los solicitantes antes de decidir si concedían el beneficio, rechazaban la petición o remitían el caso a un tribunal.

El DHS estima que la nueva regla podría afectar a alrededor de 132.000 solicitantes de asilo cada año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Quiénes podrían verse afectados?

El DHS calcula que la nueva regla podría aplicarse a unos 132.000 futuros solicitantes de asilo cada año.

Además, la agencia informó que al cierre del año fiscal 2025 existían más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, lo que refleja la presión que enfrenta el sistema migratorio.

La normativa permitirá omitir la entrevista cuando la documentación disponible demuestre que el solicitante no reúne los requisitos legales para obtener asilo, tenga alguna prohibición para acceder a esa protección o cuando los funcionarios determinen que no corresponde concederlo por razones discrecionales.

El Gobierno asegura que busca agilizar el sistema

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el cambio reducirá la duplicación de procedimientos, ya que muchos casos enviados por USCIS son revisados nuevamente por un juez de inmigración.

Según la agencia, esto permitirá que los oficiales concentren las entrevistas en los expedientes que realmente requieran declaraciones adicionales o pruebas complementarias.

La nueva regla también elimina el lenguaje que sugería que los solicitantes tenían un “derecho” a ser entrevistados antes de que su caso fuera remitido a un tribunal de inmigración; sin embargo, quienes sean enviados directamente ante un juez seguirán teniendo la oportunidad de presentar sus argumentos durante el proceso de deportación y USCIS podrá solicitar evidencia adicional antes de tomar una decisión.

La norma entrará en vigor inmediatamente tras su publicación en el Registro Federal y seguirá abierta a comentarios del público. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Las declaraciones de los funcionarios

El director de USCIS, Joseph Edlow, defendió la medida.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de empleo, en lugar de atender reclamaciones legítimas de protección. El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas y esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a resolver oportunamente esas solicitudes, en lugar de quienes buscan utilizar el sistema como un vacío legal”, dijo Edlow en un comunicado.

Por su parte, el asesor jurídico del DHS, James Percival, afirmó: “Uno de los mayores obstáculos para una aplicación eficaz de las leyes migratorias es la demora intencional por parte de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y de los abogados de fronteras abiertas que los representan. Mi oficina trabaja todos los días con los componentes migratorios del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir el mandato del presidente. Esta norma hará precisamente eso”.

¿Cuándo entrará en vigor?

La nueva regulación comenzará a aplicarse de forma inmediata una vez que sea publicada en el Registro Federal.

A partir de ese momento, USCIS podrá remitir algunos casos de asilo afirmativo directamente a los tribunales de inmigración sin necesidad de realizar entrevistas previas, aunque el DHS indicó que continuará recibiendo comentarios del público sobre la norma después de su entrada en vigor.