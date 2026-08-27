La noche del jueves 27 de agosto se prolongará más de lo habitual para quienes sigan el cielo en Florida. Poco después de las 9:20 p. m., la Luna llena comenzará a entrar en la penumbra de la Tierra y, con el paso de las horas, avanzará hacia una de las fases más profundas de un eclipse lunar parcial.

El momento culminante llegará a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, cuando la Luna se encuentre en la parte más profunda de la sombra terrestre. Aunque no será un eclipse total, el fenómeno será tan profundo que gran parte del disco podría adquirir tonalidades rojizas y cobrizas, razón por la que popularmente se habla de una “Luna de Sangre”.

La gran ventaja de Florida es que podrá seguir el eclipse completo con la Luna ya bien elevada sobre el horizonte. Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville compartirán prácticamente el mismo horario, aunque la posición de la Luna en el cielo variará ligeramente según la ciudad.

Y hay otro punto que hace diferente a esta guía: no solo importa saber a qué hora mirar hacia arriba. También habrá lugares y actividades organizadas para seguir el fenómeno, mientras que las zonas con un horizonte abierto ofrecerán mejores condiciones para observarlo por cuenta propia.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Florida?

La primera fase comenzará a las 9:23 p. m. EDT del jueves 27 de agosto, cuando la Luna entre en la penumbra terrestre. Esa etapa inicial será la menos evidente, ya que el oscurecimiento puede resultar difícil de distinguir a simple vista.

La parte verdaderamente llamativa comenzará a las 10:33 p. m., con el ingreso de la Luna en la umbra, la región más oscura de la sombra de la Tierra.

Fase del eclipse Hora en Florida Inicio de la fase penumbral 9:23 p. m. Inicio del eclipse parcial 10:33 p. m. Máximo del eclipse 12:12 a. m. Fin de la fase parcial 1:51 a. m. Fin de la fase penumbral 3:01 a. m.

Los horarios corresponden a la zona EDT, vigente en Florida durante el eclipse. Las principales ciudades del estado, como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, podrán seguir el fenómeno bajo el mismo horario local.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- El eclipse lunar comenzará la noche del 27 de agosto en Florida y alcanzará su punto máximo a las 12:12 a. m. del viernes 28, cuando cerca del 96% del disco lunar quede dentro de la sombra más oscura de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en Florida?

El punto máximo llegará a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto de 2026.

Ese será el instante en que la Luna se encuentre más profundamente inmersa en la sombra de la Tierra. Aproximadamente el 96% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre, por lo que visualmente podría acercarse mucho a la apariencia asociada con una Luna de Sangre.

Sin embargo, el mejor momento para observarlo no se reduce a unos pocos minutos.

La mejor franja para mirar el eclipse

Para disfrutar la transformación de la Luna con más calma, conviene reservar un periodo más amplio:

Entre las 11:15 p. m. del 27 de agosto y la 1:00 a. m. del 28 de agosto.

Durante esa franja, una gran parte del disco lunar estará dentro de la umbra y el oscurecimiento será evidente. Cerca del máximo, las tonalidades rojizas o anaranjadas podrían hacerse más visibles.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- Florida contará con distintas alternativas para seguir el eclipse lunar, desde una observación pública confirmada en Boca Raton hasta zonas costeras abiertas y regiones con menor contaminación lumínica, como algunas áreas de los Florida Keys. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora se verá el eclipse en Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville?

Las principales ciudades de Florida compartirán el mismo horario oficial porque se encuentran dentro de la zona EDT. La diferencia estará principalmente en la altura y dirección de la Luna.

Ciudad Inicio parcial Máximo Fin parcial Miami 10:33 p. m. 12:12 a. m. 1:51 a. m. Orlando 10:33 p. m. 12:12 a. m. 1:51 a. m. Tampa 10:33 p. m. 12:12 a. m. 1:51 a. m. Jacksonville 10:33 p. m. 12:12 a. m. 1:51 a. m.

En otras palabras, la pregunta no será tanto qué hora será en cada ciudad, sino qué parte del cielo deberás mirar y si tendrás una vista suficientemente despejada.

¿Cómo se verá el eclipse desde Miami?

Miami tendrá una posición especialmente cómoda para observar el fenómeno. Al comienzo de la fase penumbral, la Luna ya estará elevada sobre el horizonte, hacia el este-sureste.

Cuando empiece el eclipse parcial, a las 10:33 p. m., la Luna estará más alta y será más fácil seguir el avance de la sombra. Durante el máximo, a las 12:12 a. m., estará hacia el sur-sureste.

Eso significa que, a diferencia de otros eclipses que coinciden con la salida o la puesta de la Luna, en Miami no será necesario perseguir un horizonte extremadamente bajo para observar la fase más importante.

¿Dónde mirar el eclipse lunar en Florida?

La dirección cambiará a lo largo de la noche.

Al comienzo del fenómeno, la Luna estará hacia el este-sureste. Conforme avance el eclipse, irá desplazándose por el cielo hacia el sur-sureste.

Por eso, para seguir todo el eclipse, lo ideal es elegir un lugar con una vista relativamente amplia del cielo, sin edificios altos, árboles densos o estructuras que bloqueen la zona oriental y meridional.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- Durante la noche del eclipse, la Luna recorrerá el cielo de Florida desde el este-sureste hacia el sur-sureste. Su posición será cada vez más favorable conforme avance el fenómeno y se acerque el máximo de las 12:12 a. m. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver mejor el eclipse lunar en Florida?

No todos los observadores buscarán la misma experiencia. Algunos querrán un evento con astrónomos y telescopios, mientras otros preferirán alejarse de las luces de la ciudad.

Los lugares que más destacan

Lugar o zona Área Qué puede ofrecer Observatorio de FAU Boca Raton Observación pública con explicación astronómica Costa del sur de Florida Miami y alrededores Espacios abiertos para seguir la Luna elevada Zonas abiertas del centro de Florida Área de Orlando Buena visibilidad si el cielo permanece despejado Costa del Golfo Tampa y Clearwater Alternativas con amplios sectores abiertos Florida Keys Sur del estado Menor contaminación lumínica en zonas seleccionadas

La prioridad es distinguir entre eventos confirmados y lugares recomendados simplemente por sus condiciones de observación.

El lugar con observación confirmada: Florida Atlantic University

Una de las actividades confirmadas para la noche del eclipse se realizará en el observatorio del Schmidt College of Science de Florida Atlantic University, en Boca Raton.

La universidad ha anunciado una jornada pública para observar el eclipse desde las 9:00 p. m. del jueves 27 de agosto hasta la 1:00 a. m., con acceso abierto al público y sin necesidad de registro previo. Durante la actividad también habrá una explicación sobre cómo se producen los eclipses lunares.

Para quienes viven entre Miami y Palm Beach, esta es una de las opciones más interesantes porque combina la observación directa con una experiencia guiada por especialistas.

¿Dónde ver el eclipse en Miami?

En Miami, la Luna estará suficientemente alta durante las fases más importantes, por lo que no será necesario buscar una elevación extrema.

Lo recomendable será elegir:

Una zona con vista abierta hacia el este y el sur.

Espacios alejados de luces directas.

Parques o áreas abiertas con buena visibilidad del cielo.

Zonas costeras sin grandes obstáculos visuales.

Durante el máximo, la Luna estará hacia el sur-sureste, por lo que el principal enemigo no será el horizonte, sino la nubosidad y la contaminación lumínica cercana.

¿Y cuáles son las mejores zonas para observar desde Orlando?

En Orlando, la situación será similar. La Luna estará hacia el este-sureste al comienzo y alcanzará una posición más favorable durante el máximo.

Una ubicación con buena vista del cielo será suficiente para disfrutar del fenómeno, aunque conviene alejarse, cuando sea posible, de focos de iluminación directa.

En un eclipse lunar profundo, una zona oscura puede ayudar a percibir mejor los cambios de color y brillo sobre la superficie lunar, aunque el fenómeno seguirá siendo perfectamente visible desde áreas urbanas.

¿Qué pasa con Tampa y la costa oeste de Florida?

Tampa también tendrá una excelente posición para seguir el eclipse.

La Luna estará bien situada durante el inicio de la fase parcial y seguirá ganando altura durante las fases más profundas del fenómeno.

Las áreas abiertas de la costa del Golfo pueden ser una buena alternativa para observar por cuenta propia, especialmente si ofrecen una vista amplia del cielo y se evita la iluminación directa de paseos, edificios o estacionamientos.

¿Florida Keys es una buena opción para ver el eclipse?

Sí, especialmente para quienes buscan combinar el eclipse con una experiencia de observación bajo cielos más oscuros.

Las Florida Keys cuentan con zonas donde la contaminación lumínica es menor que en las grandes áreas metropolitanas del estado y pueden ser una alternativa interesante para quienes quieran fotografiar el eclipse o seguirlo lejos de la iluminación urbana.

Eso no significa que cualquier punto de las Keys vaya a garantizar una observación perfecta. El tiempo será decisivo. Pero, si el cielo permanece despejado, la región puede ser una de las mejores alternativas para seguir el fenómeno.

¿Cómo ver el eclipse lunar de forma segura?

Un eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista.

No necesitas gafas especiales.

A diferencia de un eclipse solar, en este caso no estás mirando directamente al Sol. La Luna refleja la luz solar y, durante el eclipse, su brillo disminuye todavía más.

Para mejorar la experiencia puedes utilizar:

Binoculares.

Un telescopio.

Una cámara con teleobjetivo.

Un teléfono móvil con un trípode o soporte.

Los binoculares pueden ser suficientes para apreciar con más detalle el borde entre la parte iluminada y la región oscurecida por la sombra de la Tierra.

¿Por qué la Luna podría verse roja?

La expresión “Luna de Sangre” es popular, no científica, pero describe bastante bien lo que puede ocurrir durante un eclipse profundo.

Cuando la Luna entra en la umbra terrestre, deja de recibir directamente la mayor parte de la luz solar. Sin embargo, parte de la luz que atraviesa la atmósfera de la Tierra se filtra y se desvía hacia la superficie lunar.

Las longitudes de onda rojizas tienen mayor presencia en esa luz filtrada, lo que puede dar a la Luna tonalidades que van del cobre y el naranja oscuro hasta un rojo más intenso.

El color exacto dependerá de las condiciones de la atmósfera terrestre durante el eclipse, por lo que nadie puede garantizar con precisión qué tono tendrá la Luna desde Florida.

¿Será un eclipse lunar total?

No. El eclipse del 27 y 28 de agosto será técnicamente parcial.

Sin embargo, será extraordinariamente profundo. Aproximadamente el 96% del disco lunar llegará a estar cubierto por la parte más oscura de la sombra terrestre, de modo que visualmente podría recordar a un eclipse total.

Esa es precisamente una de las razones por las que el fenómeno ha despertado tanto interés entre observadores y medios especializados.

¿Cómo fotografiar el eclipse lunar?

El eclipse ofrecerá un reto interesante para quienes intenten capturarlo.

Durante la fase máxima, la Luna será mucho menos brillante de lo habitual, por lo que una exposición que funcionaba antes del eclipse podría dejar de servir minutos después.

Algunas recomendaciones:

Utiliza un trípode.

Evita depender únicamente del zoom digital.

Prueba varias exposiciones.

Toma fotografías antes de que la Luna se oscurezca demasiado.

Usa enfoque manual si tu cámara lo permite.

Realiza varias pruebas antes del máximo.

Con un teléfono móvil, reducir ligeramente la exposición puede evitar que la Luna aparezca como un círculo blanco sin detalles. Un soporte estable también marcará una gran diferencia.

¿Cuánto durará el eclipse?

Desde el comienzo de la fase penumbral hasta el final del fenómeno transcurrirán aproximadamente cinco horas y 38 minutos.

La parte realmente importante para la mayoría de los observadores será la fase parcial, que se extenderá desde las 10:33 p. m. hasta la 1:51 a. m.

Etapa Duración aproximada Eclipse completo, incluyendo penumbra 5 horas y 38 minutos Fase parcial 3 horas y 18 minutos Ventana más espectacular Entre las 11:15 p. m. y la 1:00 a. m.

El máximo ocurrirá a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto.

¿Por qué se habla del eclipse del 28 de agosto si empieza el 27?

Porque el máximo ocurrirá después de la medianoche.

En Florida, la primera fase comenzará la noche del jueves 27 de agosto, pero el momento de mayor profundidad llegará ya durante la madrugada del viernes 28 de agosto.

Por eso, dependiendo del medio o del calendario astronómico consultado, el fenómeno puede aparecer asociado a una u otra fecha. En realidad, para los observadores de Florida, será una sola noche de observación.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar del 28 de agosto en Florida

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Florida?

La fase penumbral comenzará a las 9:23 p. m. del jueves 27 de agosto. La fase parcial, que será mucho más fácil de apreciar, comenzará a las 10:33 p. m.

¿A qué hora será el máximo?

El máximo del eclipse será a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto de 2026.

¿A qué hora termina el eclipse parcial?

La fase parcial terminará a las 1:51 a. m. y la penumbra desaparecerá completamente a las 3:01 a. m.

¿Se verá desde Miami?

Sí. Miami podrá observar todas las fases del eclipse y tendrá la Luna bien elevada durante el máximo, hacia el sur-sureste.

¿Se verá desde Orlando y Tampa?

Sí. Orlando y Tampa también podrán observar el fenómeno completo durante la noche y madrugada, con el máximo a las 12:12 a. m. EDT.

¿Dónde hay un evento confirmado para observarlo?

Florida Atlantic University organizará una observación pública desde su observatorio en Boca Raton, con una actividad anunciada entre las 9:00 p. m. y la 1:00 a. m.

¿Necesito gafas especiales?

No. Los eclipses lunares son seguros para observar directamente a simple vista.

¿Por qué la Luna se verá roja?

La atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna durante las fases profundas del eclipse, favoreciendo tonalidades rojizas y cobrizas.

¿Será una Luna de Sangre?

Popularmente sí puede recibir ese nombre por su posible color rojizo, aunque astronómicamente el fenómeno será un eclipse lunar parcial.