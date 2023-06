El pasado 18 de junio, autoridades norteamericanas confirmaron que se había perdido comunicación con Titán, el sumergible operado por OceanGate Expeditions, una compañía que realizaba exploraciones submarinas y que visitaba los restos del Titanic, el imponente trasatlántico que se hundió a inicios del siglo pasado.

Si bien las causas se encuentran en investigación, el motivo del accidente fue una implosión catastrófica producida por la presión del océano sobre el casco del sumergible, la cual terminó con la vida de la tripulación.

El terrible incidente ocurre meses después de las desafortunadas declaraciones de Stockton Rush, CEO de la empresa, quien criticó las estrictas medidas de seguridad que el gobierno norteamericano aplica a la exploración marítima.

Los cincos pasajeros del submarino Titán, de izquierda a derecha: Hamish Harding, Suleman Dawood y su padre Shahzada Dawood, Paul-Henry Nargeolet y Stockton Rush. (Foto: OceanGate)

LA CRÍTICA DE STOCKTON RUSH A LA SEGURIDAD MARÍTIMA

En diciembre de 2022, algunos usuarios y medios criticaron la peligrosa maniobra que realizaban los sumergibles de OceanGate Expeditions, los cuales en ocasiones sobrepasaban la profundidad recomendada en sus recorridos.

Sin embargo, para Stockton Rush, CEO de la empresa, estos temas no tenían importancia en sus actividades. “La seguridad es pura basura”, indicó en entrevista con el podcast “Unsung Science” del corresponsal de CBS David Pogue.

Aunque reconocía los riesgos de viajar en un transporte como este, para el empresario existían límites sobre las preocupaciones de seguridad.

“O sea, si quieres estar a salvo, no te levantes de la cama”, fue la dura respuesta de Rush. “No te montes a tu auto. No hagas nada. En un punto, tú vas a tomar un riesgo y realmente es una pregunta de riesgo-recompensa. Yo pienso que puedo hacer esto con la misma seguridad rompiendo las reglas”, añadió.

TENÍA UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN EXPLORACIÓN SUBMARINA

De acuerdo con el CEO, viajar en el sumergible no era muy peligroso, una declaración que realizó basado en su experiencia en investigaciones y turismo bajo el mar, dirigiendo una docena de expediciones submarinas.

“Lo que me preocupa son las cosas que me pueden impedir poder salir a la superficie”, indicó restando importancia a los temores de las profundidades. “Voladizos, redes de pesca, peligros de enredo. Y eso es solo técnica, técnica de pilotaje. Es muy claro, si hay un voladizo, no te vayas debajo. Si hay una red, no te le acerques. Así que puedes evitarlos si vas suave y estable”, explicó.

No era la primera vez que Rush criticaba las regulaciones, pues ya en 2019, el explorado había despotricado contra la industria submarina estadounidense por las “obscenas” regulaciones de seguridad.

“No ha habido una lesión en la industria comercial submarina en más de 35 años. Es obscenamente seguro, porque ellos tienen todas estas regulaciones, pero tampoco ha innovado y crecido, porque tienen todas estas regulaciones”, insistió.