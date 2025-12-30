Un ataque a tiros a un empresario ocurrido este lunes en una zona residencial en Guadalajara (oeste) dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco. El empresario identificado de manera preliminar como Alberto alias ‘El Prieto’ viajaba junto con su hija menor de edad en un auto deportivo de alta gama cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

El ataque ocurrió mientras el empresario viajaba con su hija en un auto deportivo de alta gama. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.

10 minutos de balazos en Zapopan y ninguna autoridad se presentó.



El ataque iba dirigido contra "El Prieto Alberto", un sujeto, dicen, muy conocido en el Mercado de Abasto de Zapopan, y al parecer uno de los muertos. #PandaNews pic.twitter.com/a2NXTE3pQ8 — Panda del Amor (@PandadelAmor20) December 29, 2025

‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales. La hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.

3 personas muеrtаs, más de 200 casquillos percutidos, vehículos tirоteаdos y los nаrcо-tеrrоristаs grabando, impunes, su operativo en Zapopan, Jalisco.



Bien dice el diputado morenista Hugo Eric Flores que 70% del territorio nacional está bajo control de la dеlincuеncia… 👇 pic.twitter.com/p6eabhd7ne — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) December 29, 2025

La menor falleció en el nosocomio y los guardias permanecen en el hospital, uno de ellos en condición grave de salud, informó la dependencia.

Dos muertos y cinco lesionados tras balacera en Guadalajara.



En Brillante y Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, cerca de Plaza del Sol, atacaron a balazos al tripulante de una camioneta Lamborghini Urus. Luego se hizo persecuciónhttps://t.co/P9DsmzoW68 — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 29, 2025

La Fiscalía detalló que el ‘El Prieto’ es comerciante del mercado de abastos y que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.

Un ataque armado en Guadalajara dejó tres muertos, incluido un empresario conocido como ‘El Prieto’. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.