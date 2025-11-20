Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) regresan en “Wicked: For Good” (“Wicked: Por siempre” en Hispanoamérica, “Wicked: Parte II” en España). Esta secuela dirigida por Jon M. Chu, escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, y que adapta el segundo acto del musical de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman se estrenará el 21 de noviembre de 2025 en los cines de Estados Unidos, mientras que a Latinoamérica llega un día antes. Por lo tanto, los fanáticos se preguntan si la nueva película tiene alguna escena post-créditos.

Luego de negarse a seguir las órdenes del Mago de Oz (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh), Elphaba es conocida como la Bruja Mala del Oeste, pero continúa luchando por los derechos de los animales. En tanto, Glinda es reconocida como Glinda la Buena, presentada como la defensora de la nación. Debido a todo eso, la amistad de las protagonistas se pone a prueba.

El elenco principal de “Wicked: Por siempre”, producida por Marc Platt y David Stone, lo conforman Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum quienes repiten sus papeles de la primera entrega.

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp y Ariana Grande como Glinda Upland en la película "Wicked: Por siempre" (Foto: Universal Pictures)

“WICKED: FOR GOOD” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Aunque los fanáticos de las películas basadas libremente en la novela de Gregory Maguire de 1995, estarían encantados con una escena post-créditos que muestre más sobre Elphaba y Fiyero Tiggelaar (Jonathan Bailey), “Wicked: For Good” no cuenta con ninguna secuencia adicional que brinde alguna esperanza de una continuación.

Por lo tanto, puedes abandonar la sala de cine tras los 137 minutos que dura la película, que contó con un presupuesto de 165 millones de dólares, sin temor a perderte una escena posterior a los créditos con adelantos o sorpresas adicionales.

Si bien puede resultar decepcionante no contar con una escena extra de los protagonistas, no es una sorpresa, ya que la primera parte de “Wicked” tampoco tuvo una escena post-créditos.

Los rumores sobre una escena post-créditos

Los rumores de una escena post-créditos surgieron a raíz de un divertido clip promocional con Dunkin’ llamado “Dunkin’ End-Credit Scene, Wicked: For Good” en el que participaron Cynthia Erivo y Jonathan Bailey. Por supuesto, esto no forma parte de la película.

SINOPSIS DE “WICKED: POR SIEMPRE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Wicked: For Good”, “tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega de la adaptación del popular musical de Broadway.”

REPARTO DE “WICKED: POR SIEMPRE”

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp

Ariana Grande como Glinda Upland

Jonathan Bailey como Fiyero Tiggelaar

Jeff Goldblum como El mago de Oz

Marissa Bode como Nessarose Thropp

Ethan Slater como Boq Woodsman

Michelle Yeoh como Madame Morrible

Bowen Yang como Pfannee

Bronwyn James como ShenShen

Sharon D. Clarke como la voz de Dulcibear

Colman Domingo presta su voz al León Cobarde

Keala Settle como Miss Coddle

Adam James

Kerry Ellis

Bethany Weaver como Dorothy Gale