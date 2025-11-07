Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) se encarga de que su familia tenga una Navidad increíble en “Vaya Navidad” (“Oh. What. Fun.” en su idioma original). Pero nadie en su casa parece valorar su trabajo y compromiso hasta que desaparece. Solo en ese momento, su esposo e hijos se dan cuenta de su valiosa labor. ¿Cuándo se estrenará la película de Amazon Prime Video dirigida por Michael Showalter?

La comedia navideña escrita por Chandler Baker y Showalter se centra en la aventura improvisada que la protagonista emprende luego de que su familia la deja atrás para ir a una salida familiar especial. En el proceso, conoce a otras personas con las que puede desahogarse.

Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Danielle Brooks, Denis Leary, Dominic Sessa, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Devery Jacobs, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen conforman el reparto de “Oh. What. Fun.”

Michelle Pfeiffer interpreta a Claire Clauster en la comedia navideña "Vaya Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “¡VAYA NAVIDAD!”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Vaya Navidad”, “Claire Clauster mantiene unida a su caótica, pero adorable familia durante las fiestas. Este año ha planeado un paseo familiar especial, pero ellos cometen un error crítico y la abandonan en casa. Sintiéndose harta y poco valorada, emprende una aventura espontánea. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la inesperada magia de una Navidad que no salió como estaba planeada.”

¿CÓMO VER “¡VAYA NAVIDAD!”?

“Vaya Navidad” se estrenará el miércoles 3 de diciembre de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia navideña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “OH. WHAT. FUN.”

REPARTO DE “¡VAYA NAVIDAD!”

Michelle Pfeiffer como Claire Clauster

Felicity Jones como Channing

Chloë Grace Moretz como Taylor

Danielle Brooks como Morgan

Dominic Sessa como Sammy

Denis Leary como Nick

Havana Rose Liu como Lizzie Wang-Wasserman

Maude Apatow como Mae-bell

Devery Jacobs como Donna

Jason Schwartzman como Doug

Eva Longoria como Zazzy Tims

Joan Chen como Jeanne Wang-Wasserman

Rose Abdoo como Jane

Eva Longoria da vida a Zazzy Tims en la comedia navideña "Vaya Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “OH. WHAT. FUN.”?

“Vaya Navidad”, que cuenta con Michael Showalter, Jordana Mollick, Kate Churchill, Berry Welsh y Jane Rosenthal como productores, tiene una duración de minutos, es decir, hora y minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “¡VAYA NAVIDAD!”?

El rodaje principal de “Vaya Navidad”, producida por las compañías Metro-Goldwyn-Mayer, Semi Formal Productions y TriBeCa Productions, comenzó el 1 de mayo de 2024 en Atlanta, Georgia, y finalizó el 1 de julio del mismo año.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí