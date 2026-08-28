Louise Andersen (Natalie Madueño) ha logrado reconstruir su vida en una tranquila isla de Noruega junto a Joachim (Pål Sverre Hagen) tras perder la memoria. Sin embargo, todo cambia cuando un extraño asegura que la conoce y que su verdadero nombre es Helene Söderberg. Decidida a descubrir su verdadera identidad, la protagonista de “Una mujer sin pasado” (“The Secret Woman” en inglés y “Den hemmelige kvinde” en su idioma original) regresa a su antiguo hogar y se enfrenta a oscuros secretos. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva película danesa de Netflix?

Dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, quien también trabajó en el guion junto a Anders August, este thriller dramático se basa en la novela homónima escrita por la autora Anna Ekberg (seudónimo del dúo de escritores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich) y tiene una duración de 117 minutos.

“Una mujer sin pasado”, que cuenta con Lars Bjørn-Hansen y Anders Rønnow Klarlund como productores ejecutivos, tiene un elenco conformado por actores como Natalie Wolfsberg Madueño, Pål Sverre Hagen, Claes Bang, Ida Appel, Ingrid Bolsø Berdal, Nina Aller Christrup, Stina Ekblad, David Elting, Rasmus Hammerich, Joen Højerslev y Solvej Sonne Horn.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “UNA MUJER SIN PASADO”?

1. Natalie Madueño como Louise Andersen

Natalie Madueño, que fue parte de las series “Bedrag”, “Kriger”, “The Rain”, “Anker” y “Darkness: Those Who Kill”, asume el papel de Louise Andersen, quien tras descubrir que en realidad se llama Helene Söderberg, está casada y tiene un hijo, decide dejar su tranquila vida con su novio Joachim para volver con su familia y descubrir lo que sucedió la noche de su desaparición.

Natalie Madueno interpreta a Helene Søderberg, una mujer que debe descubrir su vida pasada, en la película danesa "The Secret Woman" (Foto: Netflix)

2. Pål Sverre Hagen como Joachim

Pål Sverre Hagen, que apareció en “Let Go”, “What Happened to Monday”, “Exit”, “The Girl in the Spider’s Web”, “The Middle Man”, “Beforeigners”, “Furia”, “The Shift” y “The Couple Next Door”, da vida a Joachim, el novio de Louise en la isla noruega de Hidra. Se niega a renunciar a ella, así que la sigue para protegerla.

Pål Sverre Hagen asume el papel de Joachim, el novio de Louise Andersen en Noruega, en la película danesa "The Secret Woman" (Foto: Netflix)

3. Claes Bang como Edmund

Claes Bang, que participó en series como “Drácula”, “Bad Sisters”, “New Look”, “The Outlaws”, “The Square” y “Mother’s Baby”, interpreta a Edmund en “The Secret Woman”. Se trata del esposo millonario de Helene en Dinamarca y un poderoso hombre de negocios. Intenta manipular a Helene cuando su regreso amenaza su imperio.

Aunque se presenta como un hombre comprensivo y preocupado por su esposa, en realidad es controlador y calculador. Además, ejerce abuso psicológico sobre Helene.

Claes Band interpreta a Edmund, el esposo de Helene, en la película danesa "Una mujer sin pasado" (Foto: Netflix)

4. Stina Ekblad como Caroline

Stina Ekblad, que fue parte de “The Food Club”, “Borgen”, “Wallander”, “Hassel”, “Written on Water”, “Heder” y “Un día y medio”, asume el rol de Caroline, la influyente matriarca de la familia. El avance muestra que su prioridad es proteger su hijo Edmund y el estatus de su imperio comercial.

Stina Ekblad como Caroline, Claes Bang como Edmund y David Elting Geresia como Alexander en la película danesa "Una mujer sin pasado" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Secret Woman”:

Ida Appel como Lulu

Ingrid Bolsø Berdal como Iben Rask

Nina Aller Christrup

David Elting como Alexander

Rasmus Hammerich como K.K. Møller

Joen Højerslev como el Dr. Mortensen

Solvej Sonne Horn como Mira

Mia Jexen como Louise Andersen

Jacek Lesniak como Peter

Stine Prætorius como Elisabeth Fauerskov

Ina-Miriam Rosenbaum como Ingrid

Lars Simonsen como Aksel Söderberg

Filippa Smits

Thomas Voss

¿CÓMO VER “UNA MUJER SIN PASADO”?

“Una mujer sin pasado” se estrenó el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película danesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.