“Gladiador” (2000) es una de las películas más memorables del director Ridley Scott, pues sus impresionantes escenas siguen siendo recordadas hasta el día de hoy, convirtiéndose en un clásico indiscutible del cine estadounidense. Por ello, miles de fans alrededor del mundo esperaron con ansias el lanzamiento de “Gladiator II” (2024) y, considerando que esta última cinta ya está disponible en los cines de varios países, muchos se preguntan si la saga ambientada en la Antigua Roma continuará con un tercer largometraje. Entonces, ¿habrá “Gladiador 3”? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que “Gladiador 2″ está protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, entre otros artistas.

Todos juntos narran la historia de Lucius (Mescal), el hijo de Lucilla (Connie), años después de presenciar la muerte del admirado héroe Maximus.

Resulta que él se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro.

De esta manera, con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucius debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gladiator II”:

¿HABRÁ “GLADIATOR 3”?

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Paramount Pictures sobre la producción de la tercera película de la saga “Gladiador”. Sin embargo, hay algunas pistas que apuntan a que este largometraje se podría estrenar próximamente.

¡Cuidado con los SPOILERS ! En primer lugar, de acuerdo con Variety, Ridley Scott ha manifestado su interés de construir una trilogía en una entrevista concedida a Premiere.

“Ya estoy dándole vueltas a la idea de ‘Gladiator 3′. No, ¡en serio! He encendido la mecha (...) El final de ‘Gladiator II’ recuerda al de ‘El Padrino’, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería y preguntándose: ‘Ahora, padre, ¿qué hago?’ Así que la próxima [película] tratará sobre un hombre que no quiere estar donde está”, le dijo el realizador al referido medio.

Por si fuera poco, en declaraciones para Variety, el actor Paul Mescal respondió de manera afirmativa al ser consultado sobre su deseo de ser parte de una tercera película de la saga. Sin embargo, bromeó sobre la tentativa fecha de lanzamiento de la producción: “Oh, sí, muchísimo (...) No creo que pasen [24] años, pero no tengo ni idea de cuándo será”, manifestó.

Denzel Washington como Macrinus en una escena de la película "Gladiador II" (Foto: Paramount Pictures)

EL GUION DE “GLADIATOR 3” YA ESTÁ EN DESARROLLO

Probablemente, la pista más importante sobre la próxima producción de “Gladiator III” es que Scott reveló que ya estaba trabajando en el guion del tercer filme.

“Ya tengo ocho páginas. Tengo el comienzo de una muy buena huella. Si hay ‘Gladiator 3′, no creo que vuelvas a la arena. Pero yo sí tuve que volver a la arena...”, aseguró.

De esta forma, parece que si el público respalda “Gladiator 2″ y supera las cifras de taquilla estimadas, la realización de la tercera parte estaría más que garantizada. Por lo menos, eso es lo que sugieren los testimonios del director y del actor protagonista.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “GLADIATOR II”?

“Gladiador 2″ se estrenó el jueves 14 de noviembre del 2024 en las salas de cine de Latinoamérica. Un día después, el viernes 15 de noviembre, llegó en las carteleras de España. Más adelante, el 22 de noviembre, se lanza en Estados Unidos.

Uno de los pósters de "Gladiador II", la película de Ridley Scott que continúa su historia ambientada en la Antigua Roma (Foto: Paramount Pictures)