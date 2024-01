El emblemático “Top Gun” retomó su posición en el centro de la escena cinematográfica con el lanzamiento de “Maverick” en 2022. Este éxito ha desencadenado especulaciones acerca de una tercera entrega, y las señales apuntan a que los motores ya están en proceso de calentamiento. Aquí te ofrecemos una visión detallada de toda la información disponible hasta ahora sobre lo que podría ser la próxima entrega de esta icónica saga.

“Top Gun: Maverick” se alzó como el líder indiscutible del drama de acción en 2022, asegurando su posición como la segunda película más taquillera del año, solo superada por “Avatar: The Way of Water”.

Este logro sin precedentes no solo consagró a Tom Cruise en su icónico papel de Pete “Maverick” Mitchell sino que también dejó a la audiencia ansiosa por más emociones aéreas.

Las especulaciones sobre una tercera entrega han ganado fuerza en los últimos días, alimentadas por el anuncio de un nuevo acuerdo entre Tom Cruise y Warner Bros. para protagonizar proyectos taquilleros de gran envergadura. El periodista Matt Belloni, en un informe exclusivo para Puck, confirmó que Paramount está listo para desplegar sus alas una vez más con “Top Gun 3″.

LOS ACTORES Y REALIZADORES QUE REGRESAN PARA “TOP GUN 3″

En la emocionante travesía del regreso a los cielos vertiginosos de “Top Gun”, todo indica de que Tom Cruise se enfundará nuevamente en el icónico traje de Pete Mitchell.

Las maniobras con aviones de "Top Gun: Maverick" no fueron realizadas con computadora, sino que fueron grabadas realmente (Foto: Paramount Pictures)

Pero Cruise no estará solo, ya que se reunirá con viejos conocidos: Glen Powell y Miles Teller, quienes dejaron una huella impactante con sus destacados papeles secundarios como Hangman y Rooster.

Según los informes de Belloni, el coguionista de “Top Gun: Maverick”, Ehren Kruger, ya está inmerso en la creación del guión para esta nueva entrega. Además, se especula que Joseph Kosinski podría regresar para dirigir y producir la película, trabajando codo a codo con los renombrados Jerry Bruckheimer y David Ellison. La sinfonía de este equipo promete llevar a los fanáticos a nuevas alturas de emoción en la tercera entrega de esta icónica saga aérea.

LA TRAMA DE “TOP GUN 3″

Hasta ahora, las sombras del misterio envuelven la trama de “Top Gun 3″, ya que no se han revelado detalles concretos. Sin embargo, lo que podemos anticipar con seguridad es que Pete Mitchell, interpretado por Tom Cruise, nos llevará a nuevas alturas en una emocionante aventura aérea.

En esta próxima entrega, se espera que el intrépido piloto se enfrente a enemigos nunca antes vistos, desafiando los cielos con hazañas de efectos especiales que dejarán a la audiencia sin aliento.

FECHA DE ESTRENO DE “TOP GUN 3″

En esta etapa inicial del proyecto, aún no se ha fijado una fecha oficial de estreno para “Top Gun 3″. Dada la incertidumbre en torno al calendario de producción y desarrollo, los fanáticos deberán armarse de paciencia mientras esperan la revelación de este crucial detalle.

Aunque deseamos que la espera no sea tan prolongada como la de su predecesora, “Top Gun: Maverick”, cuya producción inició en 2010 y se estrenó doce años después, en 2022, el tiempo en el mundo cinematográfico es relativo.

Considerando el proceso creativo y los esfuerzos necesarios para alcanzar las expectativas, no sería sorprendente que “Top Gun 3″ no vea la luz antes del 2026.