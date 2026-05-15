“It’s Not Like That” (“No es lo que piensas” en español), el nuevo drama romántico de Amazon Prime Video sigue a dos familias que eran extremadamente unidas antes de las tragedias. Un viudo que lidia con la pérdida de su esposa y con la crianza de sus hijos, y una madre recién divorciada que se enfrenta a varios cambios en su vida. Mientras se apoyan en esta transición, la antigua amistad empieza a convertirse en algo más intenso, lo que sin duda, complica las cosas. ¿Cuándo se estrenará?

La serie creada por Ian Deitchman y Kristin Robinson cuenta con un elenco conformado por Scott Foley, Erinn Hayes, J. R. Ramirez, Caleb Baumann, Cary Christopher, Leven Miranda, Cassidy Paul, Liv Lindell y Tyner Rushing.

“It’s Not Like That” tuvo dos etapas de estreno según la región y el formato. El 25 de enero de 2026 se estrenó originalmente en Estados Unidos a través de la suscripción del canal Wonder Project dentro de la plataforma de Prime Video. Mientras que el lanzamiento global está programado para el 15 de mayo.

Leven Miranda como Flora, Scott Foley como Malcolm, Cary Christopher como Justin y Cassidy Paul como Penélope en el drama romántico "It’s Not Like That" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “IT’S NOT LIKE THAT”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “It’s Not Like That”, “tras morir su esposa Jenny, el pastor Malcolm Jeffries tiene dificultades para criar a sus hijos y seguir adelante. Lori Soto, la mejor amiga de Jenny y una madre recién divorciada, se apoya en Malcolm, ya que sus familias han sido unidas. La fe y la amistad los ayudan a sobrellevar el duelo y los altibajos de la vida, pero cuando surge algo más, ellos insisten en que no es lo que piensas, ¿o sí?”

Esta serie explora cómo una familia enfrenta la muerte repentina de una madre y el vacío emocional que deja. Además, muestra los desafíos de empezar de cero y criar hijos adolescentes tras una separación dolorosa.

¿CÓMO VER “IT’S NOT LIKE THAT”?

“It’s Not Like That” está disponible en Amazon Prime Video desde el 10 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver el nuevo drama solo necesitas una suscripción a dicha plataforma.

TRÁILER DE “NO ES LO QUE PIENSAS”

REPARTO DE “IT’S NOT LIKE THAT”

Scott Foley como Malcolm

Erinn Hayes como Lori

J. R. Ramirez como David

Caleb Baumann como Merritt

Cary Christopher como Justin

Leven Miranda como Flora

Cassidy Paul como Penelope

Liv Lindell como Casey

Tyner Rushing como Jenny

Cassidy Paul como Penélope, Scott Foley como Malcolm y Cary Christopher como Justin en el drama romántico "It’s Not Like That" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “NO ES LO QUE PIENSAS”

“It’s Not Like That”, que cuenta con Ian Deitchman, Kristin Robinson, Jon Erwin, Justin Rosenblatt, Kelly Merryman Hoogstraten, Alex Goldstone, Scott Foley, Garrett Lerner, Brad Silberling y Jon Gunn como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “IT’S NOT LIKE THAT”?

El rodaje de “It’s Not Like That”, que fue producida por las compañías Deitchman/Robinson Prooductions, Anonymous Content, Big Indie Pictures, Wonder Project y Amazon MGM Studios, tuvo lugar en Atlanta en junio de 2025.