Un nuevo debate político y migratorio está tomando fuerza en Estados Unidos y ya genera preocupación entre miles de familias trabajadoras, sobre todo en comunidades latinas donde tener auto no es un lujo, sino una parte esencial de la vida diaria para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer entregas o moverse en ciudades donde el carro casi se vuelve una extensión de la rutina. En el centro de esta discusión están las licencias de conducir comerciales, conocidas como CDL, indispensables para manejar camiones, autobuses escolares, transporte público y otros vehículos pesados. Aunque en redes sociales abundan los mensajes alarmistas que aseguran que “todos los inmigrantes perderán sus licencias”, la situación real es más compleja, aunque igualmente inquietante para ciertos grupos que podrían enfrentar cambios en los próximos meses.

Lo que está ocurriendo combina nuevas reglas federales impulsadas por el Departamento de Transporte (DOT) bajo la administración de Donald Trump, presiones sobre los estados y proyectos de ley que buscan endurecer los controles migratorios. El resultado podría dejar, de forma gradual, a cerca de 200,000 conductores inmigrantes sin la posibilidad de renovar o mantener sus licencias comerciales.

Los camioneros en Estados Unidos podrían perder sus trabajos con esta normativa (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS LICENCIAS COMERCIALES?

De acuerdo con una información de marzo de diversos medios de comunicación, como Washington Post, Business Standard, etc. la medida principal viene del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que emitió una nueva regla federal enfocada en conductores inmigrantes considerados “no domiciliados” dentro del país. Esa interpretación afecta especialmente a personas con permisos temporales o protecciones migratorias que no son consideradas residencia permanente.

Según demandas presentadas ante una corte federal en Washington D. C., esta política podría sacar del mercado laboral a casi 200,000 camioneros inmigrantes. Y aunque no existe una orden masiva para cancelar licencias de un día para otro, sí se está produciendo un proceso gradual de no renovación y revocación.

De hecho, ya existen ejemplos concretos. En Indiana, alrededor de 2,000 licencias comerciales fueron revocadas a conductores considerados “no domiciliados”, algo que muchos expertos ven como una señal de lo que podría replicarse en otros estados, sobre todo en corredores logísticos donde el transporte de carga nunca se detiene.

LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS

La nueva política no impacta a todos los inmigrantes por igual. Hay grupos específicos que están en la mira de las restricciones.

Grupo migratorio Cómo les afecta Solicitantes de asilo Limitaciones para obtener o renovar licencias CDL Refugiados Restricciones pese a contar con protección humanitaria Beneficiarios de DACA Algunos estados ya niegan renovaciones Personas con permisos temporales Riesgo de quedar fuera por no cumplir definición de “domicilio”

Uno de los casos más comentados es el de Texas, donde el Departamento de Seguridad Pública anunció que dejará de emitir y renovar licencias comerciales para beneficiarios de DACA, asilados y refugiados. En otras palabras, algunos estados incluso están avanzando más rápido que la regulación federal.

EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO FEDERAL

La administración Trump sostiene que estas restricciones buscan reforzar la seguridad y garantizar que únicamente personas con un estatus migratorio validado puedan operar vehículos comerciales en territorio estadounidense.

Además, el tema ya llegó al Congreso. Actualmente se discute el proyecto S4317, conocido informalmente como la “Ley para Prohibir Licencias a Conductores o Camioneros Indocumentados”. La propuesta obligaría a todos los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir:

Licencias regulares.

Licencias comerciales (CDL).

Tarjetas de identificación estatales.

Y aquí hay un detalle importante: los estados que no cumplan podrían perder hasta el 10% de los fondos federales destinados a carreteras e infraestructura.

LOS ESTADOS BAJO PRESIÓN

El gobierno federal también comenzó a presionar directamente a varios estados para que modifiquen sus políticas de licencias.

Entre los más señalados aparecen:

Nueva York.

Pensilvania.

Según reportes oficiales y medios hispanos, las autoridades federales amenazaron con retener millones de dólares en fondos para autopistas si esos estados no revisaban licencias emitidas a ciertos inmigrantes.

Esto ha generado una fuerte tensión entre gobiernos estatales y autoridades federales, especialmente en estados con políticas más flexibles hacia inmigrantes y con alta presencia de comunidades latinas que dependen del transporte para trabajar.

Miles de inmigrantes en Estados Unidos se perjudicarán con esta decisión. Y es que los que se desempeñan como camioneros perderían sus puestos de trabajo (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

EL IMPACTO ECONÓMICO QUE PREOCUPA

Más allá del debate político, hay algo que muchos especialistas están advirtiendo: el posible golpe económico.

Cuando uno revisa quiénes usan licencias comerciales en Estados Unidos, entiende rápidamente por qué existe preocupación. No solo hablamos de camioneros de largas distancias. También incluyen trabajadores esenciales como:

Conductores de autobuses escolares.

Choferes de transporte público.

Personal de saneamiento.

Operadores de vehículos municipales.

Conductores vinculados a cadenas de suministro.

Una coalición de gobiernos locales y sindicatos alertó que sacar de circulación a cerca de 200,000 conductores podría empeorar la escasez laboral que ya enfrenta el sector transporte, algo que en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston o Los Ángeles puede sentirse de inmediato en los tiempos de entrega, la movilidad diaria y hasta en el costo de productos básicos.

POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Área afectada Posible impacto Transporte de mercancías Retrasos y aumento de costos Transporte escolar Falta de conductores Servicios municipales Menor capacidad operativa Cadena de suministro Problemas logísticos Consumidores Incremento de precios

Varios analistas también señalan que el transporte ha sido una de las principales puertas de estabilidad económica para solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA. Por eso, perder la CDL no solo significa perder un documento: en muchos casos implica perder el empleo y la principal fuente de ingresos familiares.

LA BATALLA LEGAL APENAS COMIENZA

Mientras tanto, la pelea ya llegó a los tribunales. Una coalición de gobiernos locales, organizaciones legales y sindicatos presentó recursos ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. intentando frenar la nueva regla del DOT.

Los demandantes sostienen que la medida es excesiva y que podría causar daños económicos importantes en todo el país.

Por ahora, la regla sigue vigente. Y justamente ahí está el punto que muchos inmigrantes deben entender: la pérdida de licencias no ocurrirá de manera inmediata ni masiva en un solo día. El proceso será gradual, principalmente cuando las licencias actuales venzan y no puedan renovarse.

En otras palabras, no existe una orden única que retire automáticamente las licencias a 200,000 inmigrantes. Lo que sí existe es una combinación de medidas federales, presiones estatales y proyectos legislativos que, juntos, podrían terminar dejando fuera del sistema a miles de conductores inmigrantes en Estados Unidos.

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