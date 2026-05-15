En Amazon Prime Video acaba de aterrizar una serie de romance universitario que ha conquistado a los fans de la saga literaria “Kiss Me” de Elle Kennedy y aquellos que buscan una historia ligera para maratonear en el streaming. Se trata de “Off Campus” y, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta quién se pone en la piel de Garrett, Hannah, Dean y el resto del grupo, y en qué otras producciones podrías reconocer a cada rostro. Así, si quieres entrar al campus con toda la información, esta guía del elenco es para ti.
Vale precisar que la primera temporada del show televisivo toma como base la novela “The Deal”, el inicio de la historia entre Hannah Wells y Garrett Graham.
Aquí, un trato de tutorías se convierte en un romance a fuego lento... pensado para los fans de dinámicas de tipo “fake dating”, con roommates y grupos de amigos que parecen familia.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Off Campus”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “OFF CAMPUS”
1. Ella Bright como Hannah Wells
Tal como registra IMDb, la protagonista de la serie de Amazon Prime Video es Hannah Wells, estudiante de música de la Briar University y dueña de una voz prodigiosa.
Ella está interpretada por Ella Bright, actriz que previamente ha participado en proyectos como "Malory Towers" (2020) y "Holmes and Watson" (2018)
2. Belmont Cameli como Garrett Graham
Frente a Hannah aparece Garrett Graham, capitán del equipo de hockey Briar Hawks y estudiante que trae consigo ego, disciplina y heridas familiares.
El artista que asume este rol es Belmont Cameli, a quien también hemos visto en "Until Dawn" (2025), "Based on a True Story" (2023) y "Along for the Ride" (2022).
3. Mika Abdalla como Allie Hayes
La mejor amiga y roommate de Hannah es Allie Hayes, joven que le aporta humor y contención emocional a la historia de nuestra protagonista.
Ella está interpretada por Mika Abdalla, rostro que muchos reconocerán por la primera temporada de “The Pitt” (2025), donde le da vida a una paciente llamada Jenna, “Snack Shack” (2024) y “Cruel Summer” (2021).
4. Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis
Dean Di Laurentis, por su parte, es defensor del equipo de hockey y amigo cercano de Garrett.
El actor que se pone en la piel del personaje es Stephen Kalyn, también integrante de los elencos de "Whistle" (2025), "Cruel Intentions" (2024) y la segunda temporada de "Gen V" (2025).
Otros actores y personajes de “Off Campus”:
- 5. Jalen Thomas Brooks como John Tucker, delantero con energía relajada
- 6. Antonio Cipriano como John Logan, mejor amigo de Garrett y pieza clave del vestuario
- 7. Josh Heuston como Justin Kohl, músico y crush inicial de Hannah, lo que activa el famoso “trato” que le da nombre al primer episodio
- 8. Steve Howey como Phil Graham, padre de Garrett y exjugador de la NHL
- 9. Julia Sarah Stone como Jules, persona no binaria y familiar directo de John Logan
- 10. Miles Gutierrez-Riley como Dexter, amigo de Hannah
- 11. Brandon Scott como Daveed, profesor de música que guía la carrera académica de nuestra protagonista
- 12. Chad Willett como el Coach Jensen, entrenador de los Briar Hawks
- 13. Karis Cameron como Kendall
- 14. Riley Davis como Sean
- 15. Chelah Horsdal como Carrie
- 16. Kai Bradbury como Cass
- 17. Jennifer Spence como la profesora Tolbert
- 18. Josh Chambers como Birdie
- 19. Quinten James como Delaney
- 20. Francesca Bianchi como Cindy
- 21. Marlee Walchuk como Della Malone
- 22. Brenna Llewellyn como Lexi
- 23. Frankie Randysek como Simms
- 24. Dylan Kingwell como Joe Rogers
- 25. Riley Orr como Jeremy
- 26. A.J. Abell como Ted Stueber,
Para la segunda temporada, ya están anunciadas:
- 27. India Fowler como Grace Ivers
- 28. Phillipa Soo como Scarlett