Las historias de amor universitario con el hockey como telón de fondo se han ganado un espacio propio en el streaming, y “Off Campus” (o “Kiss Me”), la adaptación de las novelas de Elle Kennedy, se suma como otro ejemplo de cómo este tipo de relatos engancha a miles de espectadores alrededor del mundo. Así, en su primera entrega, la serie de Amazon Prime Video dejó al público con ganas de más drama y con muchas teorías sobre el rumbo de los próximos episodios. Y esa expectativa ya tiene respuesta: ¡la temporada 2 está oficialmente en camino!

Vale precisar que la primera tanda de episodios del show televisivo adapta “The Deal”, obra centrada en la relación entre Hannah Wells (Ella Bright) y Garrett Graham (Belmont Cameli), con la clásica trama de pareja falsa que termina explorando sentimientos reales.

De esta manera, se espera que la ficción tenga una estructura similar a “Bridgerton”: cada temporada tomará un libro distinto y pondrá a una nueva pareja en el centro, sin abandonar del todo a los protagonistas iniciales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Off Campus”:

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE LA SERIE “OFF CAMPUS”?

Tal como confirmó Variety, la temporada 2 de la serie ya está en desarrollo, con la sala de guionistas trabajando a la par del entusiasmo del público.

En ese sentido, de acuerdo con declaraciones de la creadora Louisa Levy recogidas por el mismo medio, la nueva tanda de capítulos ya cuenta con sus ocho guiones escritos y un plan “muy emocionante” pensado para quienes han leído los libros.

Cabe resaltar que todavía no hay una fecha exacta de estreno ni una ventana de lanzamiento oficial, así que, por ahora, solo se sabe que la producción avanza con la intención de mantener el impulso y la buena recepción de la primera parte.

¿QUÉ PAREJA PODRÍA PROTAGONIZAR LA TEMPORADA 2 DE “OFF CAMPUS”?

Aquí está uno de los puntos que más debate genera entre fans. Y es que la temporada 2 de “Off Campus” podría seguir el libro “The Mistake”, con John Logan (Antonio Cipriano) y Grace Ivers como protagonistas, o saltar directamente a la historia de Dean Di Laurentis (Stephen Thomas Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla), que en las novelas corresponde a “The Score”.

Y aunque Grace no apareció en la primera temporada, la actriz India Fowler ya fue fichada para darle vida en el proyecto, lo que refuerza la opción de que su arco con Logan tome protagonismo.

Sin embargo, también hay un argumento fuerte a favor de Dean y Allie: resulta que su dinámica ya se trabajó como romance secundario en la primera entrega... con el chico descubriendo que siente algo más por ella, mientras Hunter Davenport (Charlie Evan) completa su triángulo amoroso.

¿QUÉ PERSONAJES VUELVEN Y QUIÉN SE DESPIDE EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “OFF CAMPUS”?

En cuanto al elenco, el reparto principal de la primera temporada de “Off Campus” está encaminado a volver en la segunda, con el regreso de Belmont Cameli, Ella Bright y el resto del núcleo de Briar U.

Asimismo, se espera un papel mucho más grande para Charlie Evans como Hunter Davenport, y la llegada de la ya mencionada India Fowler como Grace Ivers, además de Phillipa Soo como Scarlett, otra incorporación clave en el entorno de los protagonistas.

Por otro lado, el gran cambio está en la salida de Josh Heuston, quien asumió el rol de Justin Kohl en los primeros episodios.

Según confirmó Louisa Levy en una entrevista con TV Guide, Justin no aparecerá en la temporada 2 debido a la combinación de agenda del actor y las necesidades de la historia.

No obstante, Levy ha dejado abierta la puerta para traerlo de vuelta en futuras temporadas, sobre todo porque—en los libros—su camino romántico termina junto a Stella, personaje que la serie todavía no ha presentado.

Y a ti, ¿ya te entusiasma la nueva entrega de la ficción?

"Off Campus" es una serie de drama romántico que desarrolla su primera temporada a lo largo de 8 episodios (Foto: Amazon MGM Studios)