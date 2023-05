Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, fue una de las cantantes más conocidas de Estados Unidos. Este miércoles falleció a los 83 años en Suiza, tras una carrera de más de 50 años, en la cual llegó a ser considerada la “Reina del Rock’n Roll”.

No obstante, no siempre fue una diva de la música con mucho dinero. De acuerdo a El Mundo, Bullock nació en la pobreza y a los ocho años llamó la atención de un coro de iglesia por su voz. Esto la ayudó a dejar de pensar en el abandono de sus padres y del acoso escolar.

Trabajó como enfermera hasta los 17 años, edad en la que conoció a Ike Tuner, quien le dio la idea de llamarla “Tina Turner” para que empiece su carrera como vocalista.

tras una relación violenta con Ike, empezó desde cero en Las Vegas (EE.UU.) y su carrera en solitario despegó con el álbum Private Dancer en 1984, sobre todo con el tema What’s Love Got to Do With It.

La cantante sintió que EE.UU.no supo valorarla y renunció a la ciudadanía americana para mudarse a una mansión en Suiza.

Según El Confidencial, se estima que tuvo una fortuna de US$ 227 millones. Un monto que la cantante ha afirmado que le costó sangre, sudor y lágrimas.

¿En qué invirtió su dinero Tina Turner?

Tiene una fortuna en inversiones inteligentes en acciones y bienes inmobiliarios. Asimismo respaldos con los cosméticos CoverGirl, señaló El Confidencial.

Mantuvo varios restaurantes en Estados Unidos y Europa y su propia marca de vodka.

El Mundo mencionó además que Turner tuvo dos grandes casas, una a los pies de lago Zúrich y otra mansión en Costa Azul, al suroeste de París. Además, dedicó su retiro a viajar por el mundo y colaborar en la infancia de niños abandonados y en ayudar la investigación de enfermedades.

