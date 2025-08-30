“The Runarounds: Música y sueños” (o simplemente “The Runarounds”) es la serie creada por Jonas Pate, la misma mente detrás de “Outer Banks”, que llega al catálogo de Amazon Prime Video... para alegría de los fans de los dramas y los romances juveniles. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo ver la producción? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que el proyecto tiene sus raíces en una convocatoria de casting realizada en el 2021 para armar una banda que apareciera en “Outer Banks”.

Es decir, los cinco actores principales del show televisivo (William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock y Jesse Golliher) conforman la agrupación The Runarounds en la vida real.

LA SINOPSIS DE “THE RUNAROUNDS: MÚSICA Y SUEÑOS”

La serie de Amazon Prime Video narra la historia de cinco jóvenes de Wilmington, Carolina del Norte, quienes deciden formar una banda de rock en el verano posterior a su graduación.

Entonces, unidos por su amor compartido hacia la música y su ambicioso sueño de alcanzar la fama, estos chicos se embarcan en la búsqueda de su gran oportunidad mientras navegan por las complejidades del amor, la rivalidad y el autodescubrimiento.

Así, la producción explora temas como el crecimiento personal, la importancia de los vínculos y el valor de arriesgarlo todo con el fin de cumplir tus sueños.

¿YA VISTE EL TRÁILER DE “THE RUNAROUNDS: MÚSICA Y SUEÑOS”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE RUNAROUNDS: MÚSICA Y SUEÑOS”

A continuación, conoce al elenco principal de “The Runarounds: Música y sueños”:

Lilah Pate (la hija del creador Jonas Pate) como Sophia Kinney

Marley Aliah como Ruthie Bender

Maximo Salas como Pete Atuna

Axel Ellis como Neil Crosby

Kelley Pereira como Amanda Marfa

Jesse Golliher como Wyatt Wsong

Jeremy Yun como Topher Park

Zendé Murdock como Bez Willis

Darin Heames como Dusty Crosby

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE RUNAROUNDS: MÚSICA Y SUEÑOS”?

Los 8 episodios de “The Runarounds: Música y sueños” llegan a Amazon Prime Video el lunes 1 de septiembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "The Runarounds", serie creada por Jonas Pate que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Amazon MGM Studios)