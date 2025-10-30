Los fans de una de las comedias más famosas de los 90’s han recibido una triste noticia. Floyd Roger Myers Jr., el actor que interpretó al joven Will Smith en “El príncipe del rap” (en su idioma original: “The Fresh Prince of Bel-Air”), falleció el pasado 29 de octubre del 2025 a los 42 años de edad. Por supuesto, este lamentable deceso ha conmocionado al mundo del entretenimiento y a los seguidores de la producción, quienes recuerdan con cariño su breve—pero memorable—trabajo en la ficción.

Vale precisar que el fallecido artista inició su carrera como actor infantil en un episodio de la tercera temporada de la icónica serie “El príncipe del rap”.

Más adelante, participó en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde interpretó a Marlon Jackson, uno de los hermanos del famoso clan musical.

Finalmente, su última aparición conocida en la pequeña pantalla se remonta al año 2000, cuando apareció en “Young Americans”. Tras esto, se alejó del mundo de la actuación.

¿CÓMO MURIÓ FLOYD ROGER MYERS?

La madre de Floyd Roger Myers Jr., Renee Trice, le confirmó a TMZ que el actor murió a causa de un infarto en su domicilio de Maryland, Estados Unidos, durante la madrugada del miércoles 29 de octubre del 2025.

Por desgracia, este no fue el primer problema médico que enfrentó el intérprete: según reveló su mamá, Myers había sufrido tres ataques cardíacos previos en los últimos tres años, lo que había deteriorado considerablemente su estado de salud.

La señora Renee también le comentó al referido medio que había hablado con su hijo apenas unas horas antes de su deceso.

¿A QUÉ SE DEDICABA FLOYD ROGER MYERS TRAS DEJAR LA ACTUACIÓN?

Luego de retirarse de la actuación, Floyd Roger Myers Jr. cofundó The Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es empoderar a los hombres para que “lideren, sanen y prosperen” mientras promueven la salud mental masculina.​

Tal como se esperaba, el colectivo le rindió un homenaje tras su fallecimiento con un mensaje en sus redes sociales: “Se ha ido, pero nunca lo olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión de hombres será memorable, tal y como habíamos hablado! Te queremos, hermano, descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora".

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE SU FAMILIA

Luego de conocerse la triste noticia, Tyree Trice, la hermana del actor, inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral del intérprete.

En el portal, ella contó que Floyd Roger Myers Jr. era papá de cuatro hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox. Además, lo describió como “un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovían a todos los que lo conocían”.

“Nuestra querida familia se enfrenta ahora a la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros”, agregó.

¡Qué es paz descanse!

Floyd Roger Myers Jr. como el joven Will en una escena de la icónica comedia "El príncipe del rap" (Foto: NBC)