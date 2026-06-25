Tras el éxito de “Superman”, el renovado Universo DC decidió apostar por una segunda entrega. Se trata de “Supergirl”, protagonizado por Milly Alcock como Kara Zor-El, quien tuvo una breve aparición en el largometraje de 2025 dirigido, escrito y producido por James Gunn, quien repite el rol de productor en el space western espacial, que adapta el aclamado cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

La película dirigida por Craig Gillespie sigue a Kara Zor-El, quien celebra su cumpleaños viajando por la galaxia tratando de superar los dolorosos recuerdos de la destrucción de Krypton. Su camino se cruza con Ruthye Marye Knoll, una joven que busca venganza contra el villano Crem por asesinar a su familia. En su travesía, también se enfrenta al cazarrecompensas Lobo.

“Supergirl”, que también cuenta con las actuaciones de Jason Momoa, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz y Emily Beecham, se estrena el 26 de junio de 2026 en Estados Unidos, mientras que a Latinoamérica llega el 25 de junio. Por lo tanto, la crítica ya tiene un veredicto sobre esta nueva película del Universo DC. ¿La aprueban o desaprueban?

"Milly Alcock ofrece una actuación impactante", señaló uno de los criticos especializados sobre "Supergirl", la segunda película del Universo DC (UDC) (Foto: Warner Bros. Pictures)

ESTO ES LO QUE DIJO LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “SUPERGIRL”

“Supergirl” ha recibido críticas mixtas. Aunque la mayoría coincide en que la actriz australiana Milly Alcock ofrece una versión de Kara Zor-El perfecta, destacando que se muestra dura, enérgica y marcada por la tragedia, han sido muy duras con la trama. Algunos señalan que la cinta carece de identidad propia, tomando prestadas dinámicas y conceptos de otras exitosas sagas.

Para muchos, la película se siente lenta y sufre por centrarse demasiado en el malestar de Kara. Esto provoca que pierda el sentido épico y de esperanza que se mostraron en otros proyectos de DCU.

Además, la crítica especializada señaló que “Supergirl” tiene efectos visuales inconsistentes y escenas de acción poco originales que no logran igualar a “Superman”. También mencionaron que el villano de esta entrega es “olvidable”.

Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El y Matthias Schoenaerts interpreta a Krem of the Yellow Hills en "Supergirl", la segunda película del Universo DC (UDC) (Foto: Warner Bros. Pictures)

Matt Oakes de Silver Screen Riot

“El resultado es una película con una sólida actuación de Alcock como protagonista y la personalidad justa para resultar entretenida, pero sin la visión suficiente para que el futuro del Universo DC parezca especialmente urgente.”

Ian Sandwell de Digital Spy

“‘Supergirl’ está lejos de ser una de las peores producciones de DC que hemos tenido que soportar en los últimos años, pero sí se siente como una de las mayores oportunidades perdidas.”

Sobre el villano dijo, “es tan unidimensional que resulta completamente olvidable… Parece malvado, pero es tan anodino que no causa ningún impacto.”

Michael Sowell de Nerdspin

“El mayor problema estructural reside en la sala de edición. ‘Supergirl’ está montada y narrada de forma fragmentada, lo que provoca que la trama principal resulte decepcionantemente plana.”

Brian Truitt de USA Today

“Alcock es excelente dotando a su personaje de una profundidad que resulta entrañable, a la vez que mantiene un carácter impredecible.”

Julian Roman de MovieWeb

“‘Supergirl’ podría ser un capítulo de la franquicia Guardianes de la Galaxia de Gunn . Kara lleva una gabardina de cuero marrón al estilo de Peter Quill y su nave parece robada de Rocket Raccoon. Incluso usa auriculares retro mientras les da una paliza a los bandidos.”

Kate Erbland de IndieWire

“Lo que distingue a ‘Supergirl’ —y lo que, lamentablemente, podría alejar a los fans que buscan más de lo mismo— es su interés por mantener un estilo sencillo mientras plantea preguntas muy importantes.”

Owen Gleiberman de Variety

“Alcock resulta bastante simpática, pero el personaje, tal como está escrito, es tan plano que es difícil involucrarse emocionalmente en sus acciones.”

David Rooney de The Hollywood Reporter

“Surge la sospecha de que la nueva película ha sido mutilada en la sala de edición, eliminando parte de su hilo conductor.”