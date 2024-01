Con la amplia variedad de plataformas de streaming, que van desde Prime Video y Netflix hasta Star+, la competencia por ofrecer las mejores series y películas se intensifica. Semana tras semana, se lanzan decenas de títulos nuevos en los catálogos, por lo que hemos elegido lo más destacado para el período del 29 de enero al 4 de febrero.

La semana pasada tuvimos estrenos muy esperados como “Griselda”, la cuarta temporada de “La casa de los famosos” o la octava entrega de “Queer Eye”.

Además, sorpresas como “Masters of the Air”, “Cazadores en tierra inhóspita” y “Expats”.

En esta ocasión, tendremos series históricas y biográficas de las que aprender mucho, emocionantes películas animadas para ver en familia y nuevas temporadas de populares series.

LAS MEJORES SERIES Y PELÍCULA QUE LLEGAN AL STREAMING ESTA SEMANA

1. “Baby Bandito” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 31 de enero

Aunque lo que vemos en “Baby Bandito” puede parecer muy loco para ser verdad, en realidad la serie está inspirada en el robo del siglo ocurrido en Chile en 2014. Narra la vida del apasionado skater Kevin, cuyo mundo da un giro inesperado al enamorarse de Génesis, una joven privilegiada. Decidido a jugárselo todo por su amor, Kevin se embarca en un arriesgado plan: robar a “los Carniceros”, una peligrosa banda de mafiosos. Este intrincado esquema para extraer un botín millonario lo convierte en el fugitivo más buscado del país.

2. “Alejandro Magno: La creación de un dios” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 31 de enero

Si estás buscando una propuesta diferente, entonces “Alexander: The Making of a God”, porque combina lo mejor de una serie histórica y un documental. El programa explora la vida extraordinaria de Alejandro Magno, uno de los comandantes militares más destacados de la historia. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, fue preparado desde joven para reinar, recibiendo una formación militar sólida y una educación intelectual de Aristóteles. Tras el asesinato de Filipo, Alejandro asumió el poder y enfrentó adversarios y conspiraciones en su camino hacia la dominación.

3. “The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 31 de enero

Para los fanáticos del anime y, específicamente de “The Seven Deadly Sins”, llega “Los cuatro jinetes del apocalipsis”. La serie sigue a este grupo de cuatro jóvenes, cada uno con poderes únicos, y los cuales se profetizan por el Rey Arthur Pendragon de Camelot que traerán destrucción al mundo. Sin embargo, se teoriza que los cuatro todavía no son Caballeros Sagrados, lo más probable es que sean aprendices.

4. “One Piece” Temporada 18 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 1 de febrero

Tranquilos, fanáticos de “One Piece”. Los nuevos episodios del famoso anime se han hecho esperar pero finalmente van a llegar a Netflix. El jueves, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar del arco de Amazon Lily, después de que los Piratas del Sombrero de Paja fueran separados por Bartholomew Kuma.

5. “Clone High” Temporada 2 (Max)

Fecha de estreno: jueves 1 de febrero

La icónica serie animada regresa después de una larga espera. Si no la conocen, no se emocionen antes de tiempo, pues este programa de HBO Max no es para todo público, ya que tendrá el mismo tono que su entrega original.

La segunda temporada comienza poco después de que toda la escuela se dio cuenta de que Juana de Arco había intentado matarlos a todos, una forma condenatoria de comenzar un nuevo año en la escuela secundaria. Joan ahora está relegada a un grupo llamado Bleacher Creatures, los marginados de la escuela, donde conoceremos a nuevos personajes históricos. Además, continuarán con la trama de otras figuras conocidas en la serie, como Abe Lincoln, JFK, Cleo, Frida, entre muchos más.

6. “Genius” Temporada 4 (Star+ / Disney+)

Fecha de estreno: jueves 1 de febrero

Como dice su nombre, “Genius” es una serie biográfica de diferentes genios en sus campos, ya sea las ciencias, las artes o las humanidades. En esta ocasión, la cuarta temporada de este programa de NatGeo seguirá en paralelo a dos figuras: el Dr. Martin Luther King Jr. y Malcolm X.

“Genius: MLK/X” explora los años de formación de estas dos figuras icónicas, moldeadas por padres fuertes e injusticias traumáticas. La serie relata sus historias en paralelo mientras forjan sus identidades y se convierten en el cambio que desean ver en el mundo. Con sus formidables esposas, Coretta Scott King y Betty Shabazz, liderando a su lado, King y X son dos visionarios que finalmente se convirtieron en pioneros de un movimiento.

7. “Orión y la oscuridad” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 2 de febrero

Si estás buscando una película animada para ver en familia, entonces “Orión y la oscuridad” es una buena opción. Del productor de “Cómo entrenar a tu dragón” y ganador del Premio de la Academia, Charlie Kaufman, e inspirada en el galardonado libro infantil, la historia gira en torno a un niño miedoso que deberá enfrentar su mayor terror cuando la oscuridad se encarna en Dark. Esta extraña criatura intentará demostrarle a Orión que no hay nada que temer por la noche.

8. “Sr. & Sra. Smith” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 2 de febrero

Si te encantó la película protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, entonces no puedes perderte “Sr. & Sra. Smith” (“Mr. & Mrs. Smith” en inglés), la serie inspirada en la exitosa cinta del 2005.

La trama sigue a dos extraños solitarios que consiguen un trabajo en una misteriosa agencia de espionaje. Se les ofrece una vida de glamour, espionaje, riqueza, y viajes por el mundo, junto con una casa de ensueño en Manhattan. El único truco: deben asumir nuevas identidades en un matrimonio arreglado como el Sr. y la Sra. John y Jane Smith. Ahora, como marido y mujer, John y Jane enfrentan misiones de alto riesgo cada semana mientras navegan por los altibajos de su relación.

9. “Alguien como Chu” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 2 de febrero

“Alguien como Chu” es una divertida serie taiwanesa que sigue a la peculiar Chu Ai, una técnica en cera que, además, tiene su propio vlog de educación sexual en medio de una sociedad conservadora. Siguiendo su lema de “Sólo sexo, no amor”, mantiene una relación sexual con Ping-ke, pero sin involucrar sentimientos.

Muy parecido a “Sex Education”, el programa explorará a Chu, su familia y amigos mientras exploran sus vidas sexuales y rompes tabús. Al mismo tiempo, ¿podrá Chu Ai encontrar la respuesta al deseo y al autodescubrimiento e iniciar una relación que vaya más allá de lo físico?

10. “The Tiger’s Apprentice” (Paramount+)

Fecha de estreno: viernes 2 de febrero

Otra película animada forma parte de la lista de esta semana, Con las voces de Michelle Yeoh, Henry Golding, Lucy Liu y Sandra Oh, sigue la historia de Tom, un niño que descubre que su excéntrica abuela es la guardiana del huevo del fénix y que él mismo es parte de una larga línea de protectores mágicos llamados los Guardianes.

Después de la muerte de su abuela en batalla y su secuestro en un carro fantasma, Tom debe aprender de un improbable mentor, un tigre llamado Sr. Hu, para convertirse en el nuevo protector del huevo. Junto a un grupo de criaturas exóticas, representando cada una un signo del zodíaco chino, deben unirse para enfrentar las fuerzas del mal y convertirse en un equipo unificado.