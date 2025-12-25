Ya es 25 de diciembre, así que los fanáticos de “Stranger Things” esperan con ansias el Volumen 2 de la quinta y última temporada. Los nuevos episodios de la popular serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer deben responder las principales preguntas que dejaron los anteriores cuatro capítulos. ¿Cuál es el plan de Vecna? ¿Qué es el muro en medio del Upside Down?

En la primera parte de la entrega final, Vecna (Jamie Campbell Bower) logró llevarse a los niños de Hawkins a pesar de los esfuerzos de Eleven (Millie Bobby Brown) y el resto del equipo. No obstante, Once tiene nuevos refuerzos, Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen) y Will (Noah Schnapp), quién ha descubierto que también tiene poderes debido a su conexión con la mente colmena.

ESTOS SON LOS MISTERIOS QUE DEBE RESOLVER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2

1. ¿Por qué Vecna le tiene miedo a la cueva?

Max (Sadie Sink) reapareció en el tercer episodio de la quinta temporada de “Stranger Things” y se reunió con Holly Wheeler (Nell Fisher) para explicarle la verdad sobre Henry. También le contó que tras su intento fallido de escapar, se refugió en la cueva, debido a que Vecna le tiene miedo y no puede entrar.

La respuesta del miedo de Henry está en la obra precuela “Stranger Things: The First Shadow”, que se estrenó en el West End de Londres y Broadway en el 2023. De hecho, Matt y Ross Duffer revelaron en una entrevista con Variety que se trata de un guiño a la producción en la que el joven Henry encuentra una cueva en Nevada “conectada con el Upside Down”.

Henry Creel (Jamie Campbell Bower) reveló que le teme a la cueva en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" ¿Por qué? (Foto: Netflix)

2. ¿Cuál es el plan de Max?

Luego de contarle todo a Holly, Max le pidió que volviera a casa de Henry y finja que aún cree en las mentiras de Vecna. Tiene un plan para fuga. ¿Lo logrará? ¿Podrá despertar? ¿Holly también estará a salvó?

¿Cómo escaparán Max (Sadie Sink) y Holly Wheeler (Nell Fisher) en los últimos capítulos de "Stranger Things"? (Foto: Netflix)

3. ¿Jonathan le propondrá matrimonio a Nancy?

Murray (Brett Gelman) le consiguió un anillo de compromiso a Jonathan, pero él no ha encontrado el momento perfecto para proponerle matrimonio a Nancy. Debido a la intensidad de los nuevos episodios de “Stranger Things”, es probable que tampoco lo encuentre en el Volumen 2. No obstante, si lo consigue, ¿Cuál será la respuesta de su novia? ¿Steve arruinará la propuesta?

¿Jonathan (Charlie Heaton) le pedirá matrimonio a Nancy (Natalia Dyer) en el tráiler del volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things”? (Foto: Netflix)

4. ¿Cuál es el objetivo de Vecna?

Vecna adoptó la apariencia de Henry Creel para acercarse a los doce niños que necesitaba para continuar con su plan. Sin embargo, aún no se ha revelado el objetivo final de Vecna. Cuando estuvo frente a Will, el villano admitió que se enfocó en los niños porque sus mentes son débiles y fáciles de quebrar. Luego de ver qué están conectados al Otro lado, queda claro que son recipientes o parte de una máquina más grande.

5. ¿Qué pasará con 008?

Kali estaba en poder de la Dra. Kay (Linda Hamilton) y era utilizada como fuente de poder para una operación militar secreta. Pero ¿Cómo llegó hasta ese lugar? ¿Cómo la atraparon? ¿Qué pasará con ella tras ser liberada por Eleven y Hopper?

Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen) se unirá en la batalla contra Vecna en la segunda parte de la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

6. ¿Cuáles son los límites del poder de Will?

Al final del cuarto episodio de la quinta temporada de “Stranger Things”, los poderes de Will surgieron justo a tiempo para evitar una tragedia. Aunque está vinculado al Upside Down, su poder no es exactamente igual al de Eleven.

Los hermanos Duffer explicaron que los poderes de Will son diferentes a los de Eleven. “Es diferente porque puede canalizar los poderes de Vecna. Pero todos están relacionados. Vecna y Once tienen poderes similares. Los poderes no están dentro de él. Él puede canalizar los poderes de Vecna y usarlos, como si estuviera manipulando a sus propios poderes”, señaló Ross a Variety.