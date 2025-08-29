Cada vez falta menos para la temporada 51 de “Saturday Night Live”, se estrenará el 4 de octubre del 2025 vía NBC. Así, tras celebrar su medio siglo de vida, el programa ahora enfrenta una renovación de su elenco. Y es que, para sorpresa de muchos, cuatro comediantes del show no regresarán en los próximos episodios. ¿Quieres saber quiénes son? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “SNL” es uno de los espacios más famosos de la televisión estadounidense, ya que ha sido el “trampolín” de decenas de humoristas que hoy en día son estrellas en Hollywood.

Entre ellos, podemos encontrar a: Maya Rudolph, Amy Poehler, Tracy Morgan, Will Ferrell y Tina Fey, por solo mencionar algunos nombres.

LOS COMEDIANTES QUE NO REGRESAN EN LA TEMPORADA 51 DE “SATURDAY NIGHT LIVE”

1. Devon Walker

La lista empieza con Devon Walker, quien confirmó su salida de “Saturday Night Live” el pasado 25 de agosto del 2025, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En esta plataforma, el artista fue muy honesto con su experiencia, al explicar que “a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno”.

Él se unió al programa en el 2022 y, entre sus imitaciones, destacaban las de Michael Strahan, Van Jones y la del alcalde de Nueva York, Eric Adams.

2. Emil Wakim

Emil Wakim llegó al show en la temporada 50 e hizo historia como el primer miembro del elenco libanés-estadounidense.

Él también confirmó la noticia de su salida en su perfil de Instagram: “Fue un golpe al estómago recibir esa llamada, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí”, escribió.

Durante su única temporada, Wakim apareció frecuentemente en “Weekend Update” y tuvo la oportunidad de interpretar a Luigi Mangione.

3. Michael Longfellow

Aunque muchos creían que sería el nuevo conductor de la sección “Weekend Update”, Michael Longfellow se convirtió en la tercera baja confirmada.

En una publicación de Instagram, él se despidió del programa al que perteneció desde el 2022: “Los últimos tres años han sido los mejores de mi vida, así que no siento más que gratitud por la experiencia y todos los involucrados”.

4. Heidi Gardner

Cerramos la lista con la salida más sorprendente: Heidi Gardner, quien anunció su partida después de ocho temporadas en el espectáculo.

Ella se unió al show en el 2017, por lo que era la miembro femenina del elenco con más antigüedad durante la temporada 50 y, sin dudas, una de las caras más reconocibles del programa.

Sus personajes más conocidos incluían a Bailey Gismert, una crítica de cine adolescente y Angel, quien representaba a “la novia de cada boxeador de cada película de boxeo”.

Además de "Saturday Night Live", Heidi Gardner ha aparecido en comedias como "Shrinking" y "Otherhood" (Foto: AFP)