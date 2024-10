“Saturday Night” es una película biográfica que se centra en los acontecimientos que condujeron al estreno del exitoso programa del mismo nombre de NBC, más tarde conocido como “Saturday Night Live”. ¿Quiénes conforman el elenco de la nueva comedia dramática dirigida por Jason Reitman a partir de un guion que coescribió con Gil Kenan?

La fotografía principal de la cinta producida por Jason Reitman, Gil Kenan, Jason Blumenfeld, Erica Mills y Peter Rice comenzó en marzo de 2024, en Atlanta y Fayetteville, Georgia. El largometraje que muestra el caos y la creatividad detrás de la icónica serie de comedia de sketches se estrenará el 11 de octubre de 2024.

“Saturday Night” está protagonizada por Gabriel LaBelle, Cooper Hoffman, Rachel Sennott, Ella Hunt, Emily Fairn, Kim Matula, Lamorne Morris, Dylan O’Brien, Cory Michael Smith y Matt Wood. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SATURDAY NIGHT”?

1. Gabriel LaBelle como Lorne Michaels

Gabriel LaBelle, reconocido por haber protagonizado la película “Los Fabelman” de Steven Spielberg, que le valió un reconocimiento en los Critics’ Choice Movie Awards cómo Mejor interpretación juvenil, asume el rol de Lorne Michaels, el creador de “Saturday Night Live” y productor principal hasta la temporada actual.

Gabriel LaBelle da vida a Lorne Michaels, el creador del programa, en la película "Saturday Night" (Foto: Universal Pictures)

2. Cory Michael Smith como Chevy Chase

Cory Michael Smith, conocido principalmente por interpretar al personaje de Edward Nygma en la serie “Gotham” y a Tommy Tucker en la película “Carol”, da vida a Chevy Chase, comediante considerado uno de los mejores miembros del reparto de SNL de todos los tiempos.

Cory Michael Smith asume el rol de Chevy Chase, uno de los comediantes de SNL, en la película "Saturday Night" (Foto: Universal Pictures)

3. Kim Matula como Jane Curtin

Kim Matula, conocida por interpretar a Hope Logan en la serie “The Bold and the Beautiful” y por su participación en “Fighting with My Family”, “UnREAL” y “NCIS”, asume el papel de Jane Curtin, quien fue parte del programa durante 104 episodios a lo largo de las primeras cinco temporadas.

Kim Matula como Jane Curtin en la película "Saturday Night" (Foto: Universal Pictures)

4. Dylan O’Brien como Dan Aykroyd

Dylan O’Brien, que fue parte de serie como “Teen Wolf”, “New Girl”, “Weird City”, “Amazing Stories” y “Curb Your Enthusiasm”, y de películas como “The Maze Runner”, “Love and Monsters” y “Not Okay”, interpreta a Dan Aykroyd, el cómico que participó en las primeras cuatro temporadas de SNL y tuvo participaciones especiales posteriores.

Dylan O'Brien como Dan Aykroyd, un cómico que fue parte del programa, en la película "Saturday Night" (Foto: Universal Pictures)

5. Ella Hunt como Gilda Radner

Ella Hunt,que participó en producciones como “Intruders”, “Les Misérables”, “Robot Overlords”, “Anna and the Apocalypse”, “Cold Feet” y “Dickinson”, interpreta a Gilda Radner en la película “Saturday Night”. Se trata de una de las integrantes del elenco original de SNL.

Ella Hunt interpreta a Gilda Radner, miembro del elenco original de SNL, en la película "Saturday Night" (Foto: Universal Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Saturday Night”:

Cooper Hoffman como Dick Ebersol

Rachel Sennott como Rosie Shuster

Emily Fairn como Laraine Newman

Lamorne Morris como Garrett Morris

Matt Wood como John Belushi

Nicholas Braun como Jim Henson

Tommy Dewey como Michael O’Donoghue

Nicholas Podany como Billy Crystal

Andrew Barth Feldman como Neil Levy

Kaia Gerber como Jacqueline Carlin

Finn Wolfhard

Willem Dafoe como David Tebet

SINOPSIS DE “SATURDAY NIGHT”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Saturday Night”, “el 11 de octubre de 1975, un grupo de jóvenes cómicos cambió la televisión para siempre. Esta película narra la historia entre bastidores en los momentos previos a la primera emisión de Saturday Night Live (SNL)”.

¿CÓMO VER “SATURDAY NIGHT”?

“Saturday Night”, película de Sony Pictures Releasing y Universal Pictures, se estrenará el 11 de octubre de 2024.