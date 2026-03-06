“Rooster” es la serie que marca el retorno de Steve Carell a la comedia televisiva, con una temporada de 10 episodios que se estrenarán de forma semanal a través de HBO y HBO Max. Se trata, así, de una producción de media hora por capítulo, pensada para verse domingo a domingo, al estilo de otros títulos recientes de la cadena. De esta manera, si quieres sumar esta interesante ficción a tu lista de visualizaciones, ya puedes ir apuntando las fechas clave de lanzamiento.

Vale precisar que el show televisivo se ambienta en un campus universitario y sigue a Greg Russo (Carell), un escritor famoso que se reencuentra con su hija adulta cuando decide apoyarla en medio de una crisis personal.

Sin embargo, pronto se verá confrontado no solo con el mundo académico actual, sino también con la forma en que los demás lo perciben a través del protagonista de sus propias novelas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rooster”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “ROOSTER”

Los 10 capítulos de la primera temporada de la serie están programados para lanzarse entre marzo y mayo del 2026.

De esta forma, el calendario oficial de emisión de “Rooster” queda así:

Episodio 1 – “Release the Brown Fat”: domingo 8 de marzo del 2026.

domingo 8 de marzo del 2026. Episodio 2 – “Trousers”: domingo 15 de marzo del 2026.

domingo 15 de marzo del 2026. Episodio 3: domingo 22 de marzo del 2026.

domingo 22 de marzo del 2026. Episodio 4: domingo 29 de marzo del 2026.

domingo 29 de marzo del 2026. Episodio 5: domingo 5 de abril del 2026.

domingo 5 de abril del 2026. Episodio 6: domingo 12 de abril del 2026.

domingo 12 de abril del 2026. Episodio 7: domingo 19 de abril del 2026.

domingo 19 de abril del 2026. Episodio 8: domingo 26 de abril del 2026.

domingo 26 de abril del 2026. Episodio 9: domingo 3 de mayo del 2026.

domingo 3 de mayo del 2026. Episodio 10 – final de temporada: domingo 10 de mayo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS DE “ROOSTER”?

Los capítulos de “Rooster” se estrenan en el horario de las 7:00 p.m. (PT) / 10:00 p.m. (ET) en Estados Unidos.

Esto implica que, a nivel internacional, se respeta la siguiente programación:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los domingos España 3:00 a.m. de los lunes

¿DÓNDE VER “ROOSTER”?

Tal como te puedes imaginar, “Rooster” es una producción exclusiva de HBO y HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutarla en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

El póster de "Rooster", serie de comedia que desarrolla su primera temporada a lo largo de 10 episodios (Foto: HBO)