El increíble recorrido de “Demon Slayer: Infinity Castle” por las salas de cine, ha hecho que más de uno especule sobre la capacidad de otras películas de anime para triunfar en taquilla... superando a títulos de Marvel y DC en el camino. En ese sentido, en esta nota de Gestión Mix, encuentra 3 de las cintas más prometedoras para lograr tal hito.

Vale precisar que “Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito” ha superado los 633 millones de dólares en la taquilla mundial, sobrepasando la recaudación de ”Thunderbolts" (382 millones), “Fantastic Four” (521 millones) y “Superman” (615 millones).

Es decir, la adaptación del manga de Koyoharu Gotōge ha tenido más espectadores que cualquier filme de superhéroes estrenado este 2025. Impresionante, ¿no?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

3 PELÍCULAS DE ANIME QUE SE ESTRENAN PRÓXIMAMENTE EN CINE

1. “100 Meters”

Producida por GKIDS, “100 Meters” (o "Hyakuemu“) adapta el manga homónimo y ofrece una mirada al deporte de élite a través de la amistad y la rivalidad.

¿De qué trata? Togashi es un prodigio del atletismo que domina cada carrera de 100 metros sin esfuerzo. En sexto grado conoce a Komiya, un nuevo alumno lleno de determinación—pero sin técnica—que lo motiva a entrenar más duro. Años después, ambos se reencuentran como rivales en la pista, revelando sus verdaderas motivaciones y enfrentando la presión del deporte.

Togashi es un prodigio del atletismo que domina cada carrera de 100 metros sin esfuerzo. En sexto grado conoce a Komiya, un nuevo alumno lleno de determinación—pero sin técnica—que lo motiva a entrenar más duro. Años después, ambos se reencuentran como rivales en la pista, revelando sus verdaderas motivaciones y enfrentando la presión del deporte. Fecha de estreno en Estados Unidos: viernes 10 de octubre del 2025.

2. “Jujutsu Kaisen: Execution”

“Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins” es la nueva cinta del éxito de MAPPA. Resulta que la producción no solo recopila los sucesos alrededor del arco argumental “Shibuya Incident”, sino que ofrece un adelanto de los primeros episodios de la tercera temporada del anime.

¿De qué trata? Una densa niebla envuelve Shibuya durante la noche de Halloween, atrapando a miles de civiles. Satoru Gojo, el hechicero más poderoso, irrumpe en el caos, solo para descubrir una conspiración de usuarios de maldiciones decididos a sellarlo. Acompañado por Yuji Itadori y otros hechiceros de élite, se desata el Incidente de Shibuya.

Una densa niebla envuelve Shibuya durante la noche de Halloween, atrapando a miles de civiles. Satoru Gojo, el hechicero más poderoso, irrumpe en el caos, solo para descubrir una conspiración de usuarios de maldiciones decididos a sellarlo. Acompañado por Yuji Itadori y otros hechiceros de élite, se desata el Incidente de Shibuya. Fecha de estreno en Estados Unidos: 5 de diciembre del 2025.

3. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"

Tras una impresionante primera temporada, “Chainsaw Man - la película: Arco de Reze” retoma la historia del aclamado anime.

El póster de "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", producción que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: MAPPA / Shueisha)

¿De qué trata? Denji trabaja cazando demonios para la yakuza hasta que conoce a Reze, una misteriosa camarera cuya verdadera naturaleza como Bomb Devil desencadena un enfrentamiento lleno de tensión emocional y acción desenfrenada.

Denji trabaja cazando demonios para la yakuza hasta que conoce a Reze, una misteriosa camarera cuya verdadera naturaleza como Bomb Devil desencadena un enfrentamiento lleno de tensión emocional y acción desenfrenada. Fecha de estreno: en Latinoamérica, el jueves 23 de octubre del 2025; en España y Estados Unidos, el viernes 24 de octubre.