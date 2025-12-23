Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, diciembre representa tanto celebración como desafío económico, porque es un mes de muchos gastos y compromisos. Mientras se alistan para Nochebuena, las posadas, las novenas, los intercambios de regalo y reuniones con comida típica como tamales, pavos, lechones, hallacas, pasteles, buñuelos o ponche, el presupuesto se vuelve un tema central. Entre regalos, viajes y compras en supermercados latinos, saber cuándo llega el dinero del Seguro Social puede marcar una gran diferencia a la hora de organizar las finanzas del hogar en estas fechas.

Por eso generó tanta atención la confirmación reciente de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) sobre un pago programado para Nochebuena. El miércoles 24 de diciembre habrá depósitos activos para ciertos beneficiarios, aunque no todos recibirán su dinero ese día, así que vale la pena repasar con calma quiénes sí y quiénes no cobran justo antes de las fiestas.

La Administración del Seguro Social (SSA) realizará un depósito a algunos beneficiarios el mismo 24 de diciembre (Foto: Freepik)

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL?

La SSA utiliza un calendario fijo para distribuir los pagos de jubilación, del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y de los beneficios para sobrevivientes. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro depende del día de nacimiento del beneficiario y se asigna a uno de los miércoles del mes, algo que millones de latinos en el país revisan cada mes para planear renta, bills y remesas.

De forma resumida, el esquema es el siguiente:

Segundo miércoles: nacidos entre el 1 y el 10.

Tercer miércoles: nacidos entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles: nacidos entre el 21 y el 31.

Cuando una fecha coincide con un feriado federal o un fin de semana, el pago se adelanta al día hábil anterior, algo clave en meses como diciembre, con Navidad y Año Nuevo en el calendario.

¿QUIÉNES COBRAN EL 24 DE DICIEMBRE?

En este contexto, el miércoles 24 de diciembre de 2025 corresponde al cuarto miércoles del mes. Eso significa que recibirán su pago los beneficiarios del Seguro Social que cumplen años entre el día 21 y el 31, sin importar el mes de nacimiento, incluidos muchos adultos mayores hispanos en todo el país.

Este grupo incluye a personas que reciben:

Beneficios de jubilación.

Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Beneficios para sobrevivientes.

Para ellos, el dinero llegará justo en Nochebuena, lo que puede ser un alivio importante en plena temporada de fiestas, cuando se terminan de comprar los ingredientes para la cena, se preparan los regalos de los niños y, en muchos hogares, se aparta algo para mandar “un poquito” a la familia en América Latina.

¿QUIÉNES YA COBRARON ANTES?

Durante diciembre, la SSA ya realizó varios envíos siguiendo el mismo calendario mensual. Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 cobraron el miércoles 10, mientras que los nacidos entre el 11 y el 20 recibieron su pago el miércoles 17, lo que les permitió adelantar gastos de fin de año, como renta, servicios y compras de temporada.

Todos estos movimientos forman parte del calendario regular que se aplica a más de 70 millones de personas en el país, entre ellas millones de jubilados y trabajadores hispanos que dependen del depósito para cubrir necesidades básicas y mantener tradiciones de diciembre.

LOS QUE NO RECIBEN PAGO EN NOCHEBUENA

Hay dos grupos que no deben esperar un depósito el 24 de diciembre.

Por un lado, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, ya que su pago se emite el día 3 de cada mes y en diciembre llegó el miércoles 3, por lo que ese dinero ya fue depositado a inicios de mes.

Por otro lado, están los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI). Este programa paga normalmente el primer día de cada mes, y en diciembre el depósito se realizó el lunes 1, algo especialmente relevante para muchas personas con bajos ingresos dentro de la comunidad latina.

EL ADELANTO CLAVE PARA BENEFICIARIOS DE SSI

Aunque no cobran en Nochebuena, los beneficiarios de SSI sí tienen una fecha importante a fin de año. El pago correspondiente a enero de 2026 se enviará el miércoles 31 de diciembre de 2025, ya que el 1 de enero es feriado federal por el Día de Año Nuevo, cuando muchas familias hispanas celebran Año Viejo, brindan en familia y se preparan para el Día de Reyes.

Esto también aplica a quienes reciben beneficios dobles, es decir, SSI y Seguro Social. En diciembre, estas personas recibieron:

SSI el 1 de diciembre.

Seguro Social el 3 de diciembre.

Un nuevo pago de SSI el 31 de diciembre, correspondiente a enero.

Para muchos hogares hispanos, este adelanto ayuda a empezar el año con algo de aire financiero para pagar renta, seguros, comida y, en algunos casos, comprar juguetes o detalles para el Día de Reyes de los niños.

En enero pasará un curioso y atípico fenómeno relacionado con el pago de la SSI, pues se adelantará el depósito para 2025 (Foto: AFP)

¿CUÁNTO DINERO PAGA EL SEGURO SOCIAL?

Según los datos más recientes de la SSA, los montos promedio mensuales son los siguientes:

Jubilados: alrededor de US$2,013 mensuales.

SSDI: cerca de US$1,588.

Beneficios para sobrevivientes: US$1,576.

SSI: aproximadamente US$717 al mes.

En el caso de la jubilación, el beneficio máximo puede superar los US$5,100 mensuales, dependiendo del historial laboral, los años de aportes y la edad a la que la persona comenzó a reclamar el beneficio.

¿CÓMO SE ENVÍAN HOY LOS PAGOS?

Finalmente, es importante recordar que el Seguro Social ya no envía cheques en papel, algo que muchos beneficiarios mayores recuerdan de décadas anteriores. Actualmente, los pagos se realizan de forma electrónica mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través de la tarjeta Direct Express, muy usada entre personas que prefieren no manejar cheques físicos.

Este cambio busca mayor seguridad, rapidez y menos inconvenientes, lo que resulta especialmente valioso en fechas sensibles como las fiestas de fin de año, cuando adultos mayores hispanos suelen pedir ayuda a hijos o nietos para revisar el depósito desde el celular, hacer compras en línea o retirar efectivo en cajeros antes de las celebraciones.