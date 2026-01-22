La categoría de mejor director en los Premios Oscar 2026 reúne a cinco cineastas que entregaron algunos de los más notables proyectos audiovisuales a lo largo del 2025. Y es que, en una temporada marcada por la creatividad y trabajos brillantes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha reconocido a este maravilloso grupo de realizadores contemporáneos, estableciendo una competencia que promete ser una de las más emocionantes en la próxima ceremonia del domingo 15 de marzo. Así, ¿te gustaría conocer a cada uno de los candidatos a la estatuilla? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que los nominados oficiales de la categoría son:

Chloé Zhao – “Hamnet”

– “Hamnet” Josh Safdie – “Marty Supreme”

– “Marty Supreme” Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”

– “One Battle After Another” Joachim Trier – “Sentimental Value”

– “Sentimental Value” Ryan Coogler – “Sinners”

Y, en las siguientes líneas, te contamos cómo va la carrera para todos ellos.

LOS 5 NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR 2026 COMO MEJOR DIRECTOR

1. Paul Thomas Anderson - “One Battle After Another”

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson llega como el gran favorito tras arrasar en los Globos de Oro 2026, gala en la que ganó las categorías mejor director, mejor guion y mejor película de comedia o musical gracias su cinta “One Battle After Another”.

Y, a pesar de su aclamada filmografía, el realizador nunca ha ganado un Oscar en sus anteriores 11 ocasiones de nominación (cinco veces como guionista, tres como director y tres como productor).

Por lo tanto, esta edición representa su mejor oportunidad para romper esa racha.

2. Ryan Coogler - “Sinners”

El director afroamericano Ryan Coogler postula en la categoría con “Sinners”, un thriller de terror sobrenatural ambientado en el Misisipi de 1932, durante la era de la segregación racial.

Entre sus proyectos previos, destacan: “Fruitvale Station” (2013), “Creed” (2015), “Black Panther” (2018) y “Black Panther: Wakanda Forever” (2022).

3. Chloé Zhao - “Hamnet”

La cineasta china-estadounidense Chloé Zhao llega a esta nominación con “Hamnet” y el prestigio de haber ganado el Oscar a la mejor dirección en el 2021 por “Nomadland”.

De esta forma, se une a Jane Campion como las únicas mujeres nominadas dos veces en la categoría.

4. Joachim Trier - “Sentimental Value”

El talentoso realizador noruego Joachim Trier, previamente nominado en la categoría mejor guion por “La peor persona del mundo” (2021), ahora compite con “Sentimental Value”.

En su cinta, dos hermanas se reencuentran con su padre, un reconocido director de cine, mientras deciden si le permitirán filmar en la casa familiar.

5. Josh Safdie - “Marty Supreme”

Finalmente, el cineasta estadounidense Josh Safdie llega a esta nominación con su primer proyecto en solitario tras separarse profesionalmente de su hermano Benny Safdie, con quien dirigió las aclamadas “Good Time” (2017) y “Uncut Gems” (2019).

Él postula con “Marty Supreme”, una comedia dramática deportiva ambientada en la Nueva York de los años 50’s y protagonizada por Timothée Chalamet.

Y tú, ¿quién crees que se lleve la estatuilla?​