El anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026 ha vuelto a poner en primer plano una de las categorías más respetadas por la industria y el público: la de mejor guion, tanto original como adaptado. En ella se reconoce la esencia misma del cine: la fuerza de las historias, la construcción de personajes y la creatividad narrativa que sostiene a las películas más destacadas de la temporada. A partir de la lista revelada el jueves 22 de enero por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, críticos y especialistas ya empiezan a perfilar sus cintas favoritas para alzarse con el galardón. No es casualidad que el interés por este apartado crezca cada año: un buen guion puede definir el impacto emocional, el éxito comercial y la trascendencia artística de cualquier largometraje.

La edición número 98 de los Premios Oscar se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el tradicional Teatro Dolby de Los Ángeles, epicentro de una de las noches más esperadas del año por la industria cinematográfica mundial. En esta ceremonia, que cada año reúne a estrellas, directores, productores y guionistas, se reconocerán las obras que lograron emocionar y conquistar al público durante el último calendario. La gala promete ser una vitrina de talento y creatividad, marcada por la diversidad de voces, estilos narrativos y apuestas temáticas que dominaron la temporada 2025. Recordemos que este evento global celebra no solo a las películas, sino también al poder de las historias bien contadas, esas que comienzan —precisamente— con un gran guion.

La gala de los los Premios Oscar es la ceremonia más importante en la que se reconoce a las mejores películas (Foto: EFE)

MEJOR GUION ORIGINAL: LAS HISTORIAS QUE NACIERON DESDE CERO

Acá compiten las películas cuyo libreto fue concebido completamente desde una idea original, sin basarse en obras preexistentes. La creatividad, la estructura narrativa y la profundidad de los personajes suelen ser factores determinantes a la hora de definir al ganador. Además de reconocer la originalidad narrativa, esta categoría suele destacar a nuevas voces del cine y a directores que también escriben sus propias historias, aportando una visión autoral y personal a su obra.

Dicho eso, ahora te dejo el listado de cintas que competirán en esta importante categoría:

“Blue Moon” - Robert Kaplow

“It Was Just An Accident” - Jafar Panahi

“Marty Supreme” - Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Sentimental Value” - Eskil Vogt y Joachim Trier

“Sinners” - Ryan Coogler

Estas son las películas nominadas a los Premios Oscar en la categoría de mejor guion original (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

MEJOR GUION ADAPTADO: EL ARTE DE TRANSFORMAR UNA HISTORIA EXISTENTE

El mejor guion adaptado celebra el talento de los escritores que logran trasladar con éxito una obra ya existente —como una novela, una serie, una obra teatral o incluso un podcast— al lenguaje cinematográfico. En este premio se reconoce la fidelidad artística, la reinterpretación creativa y la capacidad de expandir una historia para la gran pantalla. Esta categoría ha premiado en años anteriores adaptaciones literarias, biográficas y cinematográficas que marcaron tendencia en Hollywood y que, muchas veces, se convirtieron en grandes ganadoras de la noche.

Este año no será la excepción, pues entre las nominaciones hay cintas muy sonadas y que se han ganado el cariño del público desde incluso antes que llegaran a la sala de los cines. ¿Quieres saber cuáles son?

“Bugonia” - Will Tracy

“Frankenstein” - Guillermo del Toro

“Hamnet” - Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

“One Battle After Another” - Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” - Clint Bentley y Greg Kwedar

Estas películas son las que están nominadas en la categoría de mejor guion adaptado (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA GALA DE LOS PREMIOS OSCAR 2026?

Como lo mencioné al inicio de este artículo, la ceremonia de los Premios Oscar 2026 está programada para el domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles, sede tradicional del evento desde hace más de una década. Este año, la edición número 98 de los galardones más importantes del cine promete una gala llena de emoción, talento y grandes momentos para recordar.

Como en cada temporada, la transmisión oficial correrá a cargo de la cadena ABC en Estados Unidos, mientras que diversos canales y plataformas digitales alrededor del mundo ofrecerán cobertura en vivo para millones de espectadores. En América Latina, los fans podrán seguir la premiación durante la noche del domingo, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos y online más comentados del año.

¿A QUÉ HORA INICIA LA GALA DE LOS PREMIOS OSCAR 2026 EN ESTADOS UNIDOS?

Zona horaria EE. UU. Abreviatura Hora de inicio de la transmisión Este ET / EST 7:00 p. m. Centro CT / CST 6:00 p. m. Montaña MT / MST 5:00 p. m. Pacífico PT / PST 4:00 p. m.

HORARIO DE INICIO EN CADA PAÍS DE AMÉRICA LATINA

País / Ciudad principal Zona horaria en esa fecha Hora local de inicio de la transmisión México (Ciudad de México) UTC -6 5:00 p. m. México (Cancún) UTC -5 6:00 p. m. Guatemala UTC -6 5:00 p. m. Honduras UTC -6 5:00 p. m. El Salvador UTC -6 5:00 p. m. Nicaragua UTC -6 5:00 p. m. Costa Rica UTC -6 5:00 p. m. Panamá UTC -5 6:00 p. m. Colombia (Bogotá) UTC -5 6:00 p. m. Perú (Lima) UTC -5 6:00 p. m Ecuador continental (Quito) UTC -5 6:00 p. m. Bolivia (La Paz) UTC -4 7:00 p. m. Venezuela (Caracas) UTC -4 7:00 p. m. Chile (Santiago) UTC -3 8:00 p. m. Paraguay (Asunción) UTC -3 8:00 p. m. Argentina (Buenos Aires) UTC -3 8:00 p. m. Uruguay (Montevideo) UTC -3 8:00 p. m. Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) UTC -3 8:00 p. m.

