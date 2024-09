El 19 de septiembre de 2024 aterrizó en Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”. Si bien, la expectativa por conocer más sobre lo que ocurrió en la mansión de Beverly Hills, aquella noche del 20 de agosto de 1989, era alta desde antes de su estreno; con los nueve episodios completamente disponibles en la plataforma de streaming, también podemos conocer otro suceso que horrorizó a Estados Unidos cuando aparece Dominick Dunne, el periodista que investigó el caso para Vanity Fair, toda vez que en la vida real sufrió la muerte de su hija, la actriz Dominique Dunne, quien formó parte del elenco de “Poltergeist”. Aquí te contamos quién fue ella y cómo fue su muerte.

Antes te precisamos que el papel de Dominik es interpretado por el actor Nathan Lane. Él se convierte en una figura clave en la percepción pública de la historia mientras cubre todo lo relacionado a los asesinatos de José y Kitty Menendez a manos de sus hijos.

Dominique Dunne se estaba haciendo un nombre en el mundo de la actuación, en el que comenzó muy joven (Foto: Hollywood True Crime / YouTube)

LO QUE DEBES SABER SOBRE DOMINIQUE DUNNE

Dominique Dunne era la hija menor de Ellen ‘Lenny’ Griffin y el productor de cine, escritor y periodista Dominick Dunne. Nació el 23 de noviembre de 1959 en Santa Mónica, Los Ángeles, California. Cuando tenía ocho años, sus padres se divorciaron y casi una década después, en 1975, a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple; una vida difícil para alguien que solamente tenía 16 años. Pese a ello, siguió adelante, pues estudió en Harvard-Westlake School de Los Ángeles, la Taft School de Connecticut y la Fountain Valley School de Colorado.

Tras graduarse, pasó un año en Florencia, Italia, donde aprendió italiano en The British Institute of Florence. Posteriormente, estudió actuación y se inició en este mundo desde muy joven. Su debut fue con la película para televisión “Diary of a Teenage Hitchhiker” (1979), después formó parte de algunos episodios de varias series, pero su fama llegó cuando formó parte de “Poltergeist”, filme en el que interpretó a Dana Freeling, la hija mayor de la familia atormentada por espíritus malvados. Ella dejó de existir antes el 4 de noviembre de 1982.

Dominique Dunne era una prometedora actriz cuya vida fue apagada (Foto: Fox 32 Chicago / YouTube)

UNA RELACIÓN DAÑINA QUE LA ESTABA DESTRUYENDO

Dominique Dunne quería convertirse en una gran actriz, para lo cual estaba trabajando; sin embargo, sus sueños se estancaron a los 22 años cuando su pareja acabó con su vida. Antes de contarte cómo fue su trágico final, te detallamos la relación tóxica que tuvo con John Thomas Sweeney.

Los jóvenes se conocieron en 1981 durante una fiesta en el restaurante de moda Ma Maison, del que el muchacho era chef. Después de comenzar un romance, decidieron vivir juntos en Rangely Avenue en West Hollywood. En aquel momento, él tenía 25 años y anhelaba ser alguien reconocido, pues quería olvidar que provenía de una familia de bajos recursos de Pensilvania, donde su madre era camarera y su padre alcohólico, de quienes se avergonzaba.

Al inicio tenían muchas cosas en común, pero poco a poco empezaron los problemas que provenían de las inseguridades de John, quien al ver a su novia rodeaba de nuevos amigos, pensaba que lo podía dejar. De ser un tipo muy celoso, se convirtió en alguien posesivo que buscaba controlar cada uno de los pasos de Dominique, para ello iba a sus clases de actuación y equitación, incluso le preguntaba qué había conversado con su terapeuta. Además, el sólo hecho de pensar que debía tener escenas románticas, lo ponía furioso. Pronto el amor que ella sentía se transformó en miedo, pues los gritos y peleas eran cada vez más fuertes, incluso en ocasiones, la joven tenía que escapar de la casa que compartían.

Uno de los puntos más álgidos de sus peleas ocurrió el 27 de agosto de 1982 cuando la agarró del cabello hasta arrancarle mechones de raíz. La muchacha salió corriendo y se refugió en casa de su madre hasta donde llegó el sujeto, quien golpeó las puertas y ventanas para que lo dejen entrar. Ante las amenazas de llamar a la policía, se fue. Lamentablemente, Dominique cedió a sus disculpas y regresó a vivir con él. Al mes siguiente, la paz nuevamente se acabó cuando John y Dominique comenzaron a pelear en la madrugada. Él la agarró por el cuello, la tiró al suelo y comenzó a estrangularla, por suerte logró escapar. En este punto, se dio cuenta que su relación había acabado definitivamente, publicó PEOPLE en 1983.

Él trató de contactarla por todos los medios, pero sin resultado. Después de varios días, ella se comunicó con él para pedirle que saque sus cosas de la casa que compartían. Una vez que lo hizo, la muchacha cambió las cerraduras para ir otra vez a instalarse.

John Thomas Sweeney fue el sujeto que acabó con la vida de Dominique Dunne (Foto: Hollywood True Crime / YouTube)

LA MUERTE DE DOMINIQUE DUNNE

El 30 de octubre de 1982, mientras Dominique estaba hablando por teléfono con una amiga, se percató que había una llamada entrante de John. Tras colgar, este apareció a los pocos minutos en la vivienda. A su llamado, ella pudo abrir un poco la puerta, toda vez que la había dejado con la cadena puesta. Detrás de Dunne estaba otro actor de nombre David Packer, con el que iba a ensayar una escena. Este le consultó si quería que se vaya, pero ella le respondió que iba hablar con su ex en el porche, por lo que salió.

De acuerdo con Packer, escuchó golpes y gritos, por lo que llamó a la policía, pero le contestaron que la dirección no estaba en su jurisdicción. Fue en ese momento que se comunicó con un amigo al que le comentó que si le pasaba algo, el culpable era John Sweeney.

Tras salir por la puerta trasera vio a John, quien estaba agachado junto a los arbustos y al mirarlo, él le dijo: “Llamen a la policía”. Cuando llegaron los efectivos, el sujeto los recibió con las manos en alto señalando: “Maté a mi novia y traté de suicidarme”.

Aún con vida, la muchacha fue trasladada al hospital, al llegar al Cedars-Sinai Medical Center su corazón se había parado por completo, pero las máquinas la reanimaron, si bien lograron darle soporte vital, su cerebro no reaccionó. Tras cinco días de verla en estado de coma, sus padres autorizaron el retiro del equipo médico de supervivencia el 4 de noviembre de 1982.

Al día siguiente, Sweeney fue formalmente acusado de homicidio. En el juicio, la familia Dunne reconstruyó los hechos que acabaron con la muerte de Dominique. La defensa de John argumentó que ella lo había engañado cruelmente durante su relación, por lo que reaccionó de esa manera; no sólo ello, su abogado impidió que el testimonio de una exnovia del asesino sea considerado como prueba. Esta joven había dicho que el individuo también la había golpeado muchas veces hasta mandarla al hospital. Al final, 21 de septiembre de 1983, el jurado lo declaró culpable de homicidio voluntario, con una pena máxima de seis años de prisión, pero fue dejado en libertad el 21 de junio de 1986.