“Aileen: La reina de las asesinas en serie” es de aquellos documentales que nos dejan completamente consternados porque conocemos la historia de una mujer que acabó con la vida de siete hombres en el lapso de un año. Aunque trató de excusarse con las siguientes palabras: “La verdadera Aileen Wuornos no es una asesina serial… estaba tan perdida que me volví asesina”, al final fue sentenciada a pena de muerte. Aunque muchos pensaban que era una mujer fría y sin sentimientos, lo cierto es que estaba completamente enamorada de Tyria Moore, su novia. En esta nota, te cuento lo que pasó con su pareja.

Aileen Wuornos es conocida como “la primera asesina en serie” tras acabar con la vida de siete hombres (Foto: BBC Documentaries / NBC News Studios / Netflix)

AILEEN WUORNOS Y SU PROMESA DE AMOR

En enero de 1991, cuando arrestaron a Aileen Wuornos, de 34 años, por los crímenes que cometió en Florida, ella fue grabada conversando por teléfono con su novia Tyria Moore, de 28 años, quien le dijo: “Lee [como la llamaba de cariño], la policía me está buscando”. Al sentir el miedo de su amada, la asesina no dudó en hacerle una promesa: “No voy a dejar que vayas a la cárcel. Ty, te amo. Si tengo que confesarlo todo para evitar que te metas en problemas, lo haré”.

Acto seguido, procedió a declarar sus asesinatos, y posteriormente, en 2002, a ser condenada a pena de muerte. De esta manera, la también conocida como la “Prostituta del infierno” fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 en la Prisión Estatal de Florida, a los 46 años.

Aileen Wuornos fue condenada a pena de muerte (Foto: BBC Documentaries / NBC News Studios / Netflix)

EL AMOR ENTRE AILEEN WUORNOS Y TYRIA MOORE

Tyria Moore era una camarera de motel en un bar de Daytona Beach, Florida, que un buen día conoció a Aileen Wuornos. Se enamoraron e iniciaron una relación que duró cuatro años.

En una declaración, la apodada por los medios como la “primera asesina en serie” señaló que amaba con locura a su novia. “Ella es la única razón por la que llevaba esa maldita pistola. Quería asegurarme de volver a casa con vida, para poder respirar un día más junto a ella”, publica People.

Sin embargo, su romance vivió un momento crucial cuando la policía comenzó a investigar los crímenes en 1989. Incluso, hubo testigos que aseguraban haber visto a dos mujeres conduciendo uno de los coches robados de las víctimas. Esto llevó a los investigadores obtener las huellas de dactilares de Wuornos; fue así que dieron con ella y la arrestaron el 9 de enero.

Tyria Moore fue el gran amor de Aileen Wuornos (Foto: BBC Documentaries / NBC News Studios / Netflix)

¿QUÉ OCURRIÓ CON TYRIA MOORE?

Tras su detención, Wuornos fue persuadida para confesar por Moore, quien para ese momento ya estaba colaborando con la policía con el fin de no ser procesada como cómplice, motivo por el que ella no fue acusado de ningún delito.

Luego de convertirse en una testigo clave durante el juicio, Moore reveló que su pareja le confesó los asesinatos.

Una vez que fue condenada a pena de muerte, Tyria firmó algunos acuerdos para vender su historia, aunque tiempo después desapareció de la vida pública, precisa el sitio web Britannica.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “AILEEN: LA REINA DE LAS ASESINAS EN SERIE”