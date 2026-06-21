Hay momentos dentro de una saga que los fans sueñan con ver adaptadas desde hace años y la temporada 3 de “House of the Dragon” (titulada en español: “La casa del dragón”) está a punto de mostrar uno de ellas: un capítulo que, en el universo concebido por George R. R. Martin, se considera especialmente sangriento y determinante. Así, si vienes siguiendo la serie de HBO Max y todavía no entiendes por qué la Batalla del Gaznate genera tanta expectativa, aquí Gestión Mix te ofrece una guía para saber en qué consiste y cómo la presenta el libro original en el que se basa la producción.

Vale precisar que este episodio forma parte de la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones, el conflicto que viene desarrollándose desde la primera entrega de la ficción.

Sin embargo, a diferencia de otras batallas ya vistas en pantalla, esta se libra principalmente en el mar, con flotas enteras enfrentándose mientras los dragones entran y salen del combate desde el aire.

Además, el productor Ryan Condal ha hablado en varias ocasiones sobre la magnitud de este rodaje, comparándolo con los grandes desafíos técnicos de producciones navales clásicas.

Así, con una mezcla de drama familiar y estrategia política, esta es una de las batallas más recordadas del libro "Fire & Blood" (“Fuego y Sangre”).

Antes de continuar, mira el tráiler de “House of the Dragon” - Temporada 3:

¿CÓMO INICIA LA BATALLA DEL GAZNATE?

En el universo “Game of Thrones”, el Gaznate es el estrecho que conecta la bahía del Aguasnegras con el Mar Angosto, justo al lado de Rocadragón y Marcaderiva.

Según el portal especializado A Wiki of Ice and Fire, este paso resultó clave porque cualquier flota que quisiera llegar a Desembarco del Rey debía cruzarlo, motivo por el cual la Casa Velaryon lo bloqueó desde el inicio de la guerra civil para asfixiar el comercio del bando contrario.

En ese sentido, el bloqueo provocó hambruna, inflación y deudas en la capital, lo que terminó empujando al regente Aemond Targaryen a buscar una alianza con la Triarquía para romperlo.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES CLAVE EN LA BATALLA DEL GAZNATE?

Del lado de los negros, el mando recae en Corlys Velaryon y en su hijo bastardo Alyn de Aguasdulces, mientras que en el aire pueden intervenir hasta seis jinetes de dragón: Jacaerys sobre Vermax, Addam de Aguasdulces sobre Sesoplomo, Ulf “el Blanco” sobre Plata, Hugh “el Martillo” sobre Vermithor, y, de acuerdo con Nerdist, también Baela sobre Bailaluna y el propio Daemon Targaryen sobre Caraxes.

Del lado de los verdes, el almirante Sharako Lohar comanda noventa naves de la Triarquía junto a Tyland Lannister.

LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA BATALLA DEL GAZNATE

¡Atención, grandes SPOILERS a continuación! En el libro, la victoria de la Casa Velaryon llega a un costo altísimo.

Y es que la flota Velaryon pierde casi un tercio de su fuerza y el príncipe Jacaerys muere junto a su dragón Vermax durante el combate.

Asimismo, su hermano menor, el príncipe Viserys, queda en manos del almirante Lohar y es dado por muerto por ambos bandos.

La Triarquía, por su parte, regresa con apenas 28 de sus 90 naves originales, lo que más adelante desata una crisis interna entre sus propias ciudades libres.

Importante: la temporada 3 de “House of the Dragon” se estrena el domingo 21 de junio a las 9:00 p.m. (ET) en HBO y HBO Max.

Lady Baela Targaryen, interpretada por Bethany Antonia, y el Príncipe Jacaerys Velaryon, interpretado por Harry Collett, en una escena de la tercera temporada de la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)