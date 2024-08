Hay personas que, a veces, deciden comer en su escritorio. Es decir, en su área de trabajo. De esa manera, cumplen con sus deberes mientras ingieren alimentos, olvidándose de la importancia del descanso. Esa práctica no es saludable, a pesar de que haya gente que piense que sí. En este artículo te voy a dar a conocer por qué nunca debes comer en tu escritorio. Créeme que harás lo correcto si decides ya no hacerlo.

Para poder profundizar sobre el tema, te voy a mencionar el informe de almuerzos de ezCater 2023, que, de acuerdo al New York Post, encuestó a 5000 trabajadores en todo Estados Unidos. Entre los resultados que se pudo conocer, está el hecho de que casi el 48 % de personas se saltan la pausa para almorzar al menos una vez a la semana.

¿Por qué las personas se saltan la pausa para almorzar en su centro de trabajo?

Según el mencionado informe, el 23 % de personas encuestadas indicó que se saltaban la pausa para almorzar porque consideraban que esa la única forma de terminar su trabajo a tiempo. El 22 %, en tanto, señaló que no contaban con el tiempo suficiente para realizar su trabajo, si es que no seguían con el mismo durante la hora de almuerzo. Además, el 20 % sostuvo que no podían darse el lujo de tomar un descanso debido a la gran cantidad de reuniones que había en su centro de labores.

Esta imagen muestra a hombre comiendo en el escritorio de su trabajo. (Foto: freepik)

Al respecto, Diane Swint, portavoz de ezCater en Boston, dialogó con Fox News Digital (siempre de acuerdo al New York Post) y recalcó que los “datos sugieren que los empleados están pensando en el impacto a corto plazo sobre la productividad y están perdiendo de vista el panorama general”. Luego precisó que “a largo plazo, no hacer una pausa para reponer fuerzas conduce al agotamiento, al estrés y a una menor claridad mental”.

En relación a lo último, el informe dio a conocer que el 48 % de los empleados aseguraron que se sienten menos agotados cuando toman un descanso. “Si bien los trabajadores pueden pensar que saltarse los descansos del mediodía les ahorra tiempo, la realidad es que este hábito disminuye la concentración y reduce la productividad”, aseveró Swint.

La importancia de tomar una pausa para comer

Hay que dejar de pensar que trabajar durante la hora de almuerzo es correcto. No es una estrategia para ahorrar tiempo. Actuar así tiene consecuencias en la productividad y también en tu bienestar físico y mental, según Sarah Heckler, una dietista licenciada de Anne Till Nutrition Group en Raleigh, Carolina del Norte.

La profesional de la salud sostiene que “tomar un descanso durante el almuerzo favorece un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal”. De hecho, según expresó, “permite a las personas salir temporalmente de la mentalidad profesional, fomentando una sensación de separación entre el trabajo y la vida personal. Esta frontera es esencial para evitar que el estrés relacionado con el trabajo se filtre a otros aspectos de la vida de una persona”.

Sarah Heckler también destacó que alejarse del escritorio “proporciona un reinicio mental, lo que permite a las personas volver al trabajo con mayor concentración y claridad”. Además, señaló que al comer y trabajar al mismo tiempo se ingieren alimentos sin pensar.

“Esto significa que consumen los alimentos rápidamente y sin pensar mucho, lo que provoca una mala masticación y digestión. Comer apresuradamente puede provocar que partículas de alimentos más grandes lleguen al estómago, lo que dificulta que el sistema digestivo descomponga y absorba los nutrientes de manera eficiente”, aseguró.