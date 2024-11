Después de ver las dos partes de la cuarta temporada de “Outer Banks”, que nos dejó sorprendidos al final cuando John B., Sarah, Kiara, J. J., Pope y Cleo siguen el rastro de Groff hasta Marruecos, donde se encuentra escondida la Corona Azul y un gran tesoro, el que menos ya quiere saber qué presenciaremos en la quinta entrega, que será la última. Debido a que falta mucho para que nos revelen detalles, para poder calmarte te presentamos cinco series que también puedes ver en Netflix.

Regresaron con sus papeles en la entres 4: Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Austin North y Drew Starkey, a ellos se unieron J. Anthony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez y Mia Challis.

ESTAS SON LAS 5 SERIES QUE PUEDES VER EN NETFLIX SI TE FASCINÓ “OUTER BANKS 4″

A continuación, los títulos de algunas series si quedaste fascinado con “Outer Banks 4″:

“BLOOD & WATER” (“¿CUÁNTO PESA LA SANGRE”)

“Blood & Water” (“¿Cuánto pesa la sangre?”, en español) sigue a Puleng, una estudiante que es transferida a un colegio de élite. Ella coincide en una fiesta con una muchacha de Ciudad del Cabo, que es la nadadora estrella de una escuela privada, pero tras analizarla está convencida que es su hermana, a quien secuestraron al nacer.

Se trata de un drama adolescente protagonizado por Ama Qamata, Khosi Ngema, Gail Mabalane. Tiene en total 4 temporadas.

“BLOODLINE”

“Bloodline” sigue a los hermanos Rayburn: el detective local John, la abogada Meg, el impulsivo trabajador de la marina Kevin y Danny, la oveja negra de la familia. Precisamente este último provoca un caos cuando regresa a su pueblo costero, pues amenaza con descubrir los secretos de su pasado; debido a ello, las lealtades fraternales se ponen a prueba.

Es una serie dramática que también incluye misterio, suspenso y juegos psicológicos. Está protagonizada por Kyle Chandler, Ben Mendelsohn, Sissy Spacek. Tiene 3 temporadas.

“LOCKE & KEY”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Locke & key”, se lee: “Tras el asesinato de su padre, tres hermanos se mudan con su madre al hogar donde él creció: una mansión repleta de llaves mágicas que guardan poderes y secretos”.

Se trata de una serie adolescente de fantasía, acción y aventura. El elenco principal está conformado por Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones. Tiene 3 temporadas.

“SURVIVING SUMMER”

“Surviving Summer” sigue a una joven expulsada de un internado de élite y exiliada de Nueva York a la que le gustaba andar en una patineta en llamas, pero al llegar a Australia, exactamente a un pequeño surfero, causa revuelo en un joven surfista, por lo que creará un caos a su paso.

Es un drama adolescente apasionante que se mezcla con el deporte. Sky Katz, Kai Lewins y Lilliana Bowrey son los protagonistas. Tiene dos temporadas.

“ALL AMERICAN”

“All American” narra la vida de Spencer James, un jugador de fútbol americano en ascenso y estudiante de South Crenshaw High, quien por su buen desempeño es reclutado para el equipo de Beverly High School, por lo que ahora debe navegar por dos mundos. Sin embargo, no todos están contentos con su llegada, pues el hijo de quien lo convocó no lo quiere, pero él no será el único que estará en su contra.

La serie se inspirada en la vida del jugador de fútbol profesional Spencer Paysinger, cuyo papel está representado por Daniel Ezra. Tiene cuatro temporadas.