“Nocturne” (titulado “Nocturno” en español) se suma a los thrillers de asesinos en serie con Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham al frente del reparto. Así, la producción de Apple TV+ sigue el choque entre un detective y un criminal que conserva su poder de manipulación desde prisión. ¿Te gustaría ver la ficción? Pues, esta nota de Gestión Mix reúne su número de episodios, el calendario de lanzamiento y los horarios para ver cada capítulo.

Vale precisar que la serie adapta la novela “The Sandman” del autor sueco Lars Kepler y narra la historia de Jonah Lynn (Liev Schreiber), un exsoldado convertido en detective de homicidios.

Resulta que, cansado de las calles duras de Filadelfia, él se muda a un pueblo pequeño del oeste de Pensilvania en busca de una vida tranquila.

Sin embargo, tanto el pueblo como su familia pronto quedan bajo amenaza del astuto asesino en serie Jurek Walter (Stephen Graham).

Entonces, cuando la última víctima desaparecida de Jurek cobra importancia, Jonah envía a su protegida, la agente del FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a enfrentarse al criminal para obtener respuestas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Nocturne”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “NOCTURNE”

La primera entrega de la serie de suspenso se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y diciembre del 2026.

Así, el calendario de estreno de la producción queda establecido de la siguiente manera:

Episodio 1 - “Lazarus, Come Forth”: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 2 - “For Such a Time as This”: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 3 - “Eyes on the Inside”: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “The Courier”: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “Solitude”: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 6 - “Only Connect”: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 7 - “Grey Skies”: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 8: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 9: viernes 18 de diciembre del 2026

viernes 18 de diciembre del 2026 Episodio 10: viernes 25 de diciembre del 2026

Importante: pese a que el calendario oficial fija los lanzamientos para los viernes, Apple TV+ suele habilitar los nuevos capítulos desde la noche anterior en varios países.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “NOCTURNE”?

De acuerdo con el patrón habitual de la plataforma, cada episodio de “Noctune” quedará disponible según el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los jueves España 2:00 a.m. de los viernes

Recuerda: estos horarios son referenciales y pueden variar según la configuración del servicio de streaming en cada región.

¿DÓNDE VER “NOCTURNE”?

Tal como te puedes imaginar “Nocturne” es un título exclusivo del catálogo internacional de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar del thriller policíaco clasificado para mayores de 16 años, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Nocturne" es una serie de televisión de drama criminal y suspenso psicológico (Foto: A+E Studios / Hardy, Son & Baker / Range Studios / Apple TV)