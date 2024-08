El icónico film de John Carpenter de 1982 finalmente recibió su esperada precuela en 2011 con “La cosa de otro mundo” (“The Thing” en su título original), una cinta de terror y ciencia ficción dirigida por Matthijs van Heijningen Jr. y guionizada por Eric Heisserer, reconocido por su trabajo en “Arrival”. Esta precuela se adentra en los espeluznantes sucesos que ocurrieron antes de los eventos de la película original, brindando una nueva perspectiva sobre la temible criatura que acecha a un grupo de científicos en un aislado puesto de avanzada en la Antártida.

Protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Eric Christian Olsen, la película adapta la novela de 1938 “¿Quién anda ahí?” de John W. Campbell, cuya historia también inspiró la versión de Carpenter.

A pesar de contar con un presupuesto de 38 millones de dólares y un elenco sólido, “La cosa de otro mundo” recaudó solo 31,5 millones de dólares en taquilla, recibiendo críticas mixtas que resaltaron tanto sus aciertos como sus fallos en comparación con la obra maestra de Carpenter.

En "La cosa de otro mundo", un grupo de científicos encuentra una criatura congelada en el ártico (Foto: Universal Pictures)

SINOPSIS DE “LA COSA DE OTRO MUNDO”

No todo lo oculto debe ser encontrado. “La cosa de otro mundo” nos lleva al remoto Ártico, donde un equipo de científicos, liderado por la paleontóloga Kate Lloyd, desentierra una nave extraterrestre enterrada durante siglos. Lo que parecía ser un hallazgo científico asombroso se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubren que la criatura atrapada en el hielo no solo está viva, sino que es capaz de imitar a cualquier ser vivo que toca.

A medida que el terror se apodera de la base, la desconfianza y la paranoia se intensifican entre los investigadores, quienes ya no pueden distinguir quién es humano y quién ha sido tomado por la criatura. La película explora los límites del miedo y la supervivencia en un ambiente donde lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que no puedes ver.

TRÁILER DE “LA COSA DE OTRO MUNDO”

DURACIÓN DE “LA COSA DE OTRO MUNDO”

“La cosa de otro mundo” te mantendrá al borde de tu asiento durante 103 minutos, lo que se traduce en 1 hora y 43 minutos de pura tensión y suspenso. ¡Prepárate para un viaje al Ártico que sentirás como un parpadeo!

VER “LA COSA DE OTRO MUNDO” ONLINE

“La cosa de otro mundo” está disponible en el catálogo de Netflix, así que aún tienes tiempo para sumergirte en su escalofriante trama.

¡Pero no te duermas en los laureles! La película está programada para salir de la plataforma el 31 de agosto de 2024, así que asegúrate de verla antes de que desaparezca.