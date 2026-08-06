En la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” (“No One Will Miss Us” en inglés), Alex (Nicolás Haza), Marifer (Camila Calónico), Tenoch (Virgilio Delgado) y Daniela (Macarena Oz) regresan a la preparatoria por última vez. Después de la muerte de Memo (Axel Madrazo), el grupo lidia con el duelo por perder a su amigo y en su honor deciden continuar con su negocio clandestino de venta de tareas a pesar de que tienen competencia. Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios de la serie mexicana de Amazon Prime Video?

La nueva entrega de la comedia dramática, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, se centra en el último año de preparatoria de los protagonistas, quienes intentan mantener unido al grupo mientras lidian con la incertidumbre de su transición a la vida adulta.

El elenco de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, que cuenta con Silvana Aguirre como showrunner, incluye a Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado, Macarena Oz, Edu Maruri, Alejandro Puente, Regina Cedeño, Daniela Luque, Ela Valim, Carla Adell, Demetrio Bonilla, Asbel Ramses, Emanuel Lattanzio, Mauricio Pimentel, entre otros.

Marifer (Camila Calónico) lidia con el duelo por la muerte de Memo y piensa en su futuro en la segunda temporada de la serie mexicana "Nadie nos va a extrañar" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, “nuestros cuatro losers entran al último año de prepa, todavía dolidos por la pérdida de Memo. Lo bueno es que se tienen los unos a los otros y tienen su negocio.

Pero una nueva competencia amenaza todo lo que construyeron. Los súper amigos corren el riesgo de ser reemplazados en la prepa, mientras su futuro es incierto: pronto tendrán que decidir qué hacer con el resto de sus vidas.”

El avance de más de un minutos está acompañado por música de la época y adelanta la canción interpretada por Julieta Venegas, titulada “Sentimiento raro”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”?

La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia dramática mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”

Nicolás Haza como Alex

Camila Calónico como Marifer

Virgilio Delgado como Tenoch

Macarena Oz como Daniela

Edu Maruri como Diego

Alejandro Puente como Rafa

Regina Cedeño como Susi

Daniela Luque como Ilse

Ela Valim como Mariana

Carla Adell como Paulina

Demetrio Bonilla como Erick

Asbel Ramses como Benny

Emanuel Lattanzio como Lalo

Mauricio Pimentel como Pascual

Ernesto Laguardia como el director

Tiaré Scanda como Rocío

Natalia Payán como Lili

Alex (Nicolás Haza), Daniela (Macarena Oz), Tenoch (Virgilio Delgado) y Marifer (Camila Calónico) en una escena de la segunda temporada de la serie mexicana "Nadie nos va a extrañar" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”?

La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, dirigida por Samuel Kishi Leopo y producida por The Immigrant, tiene ocho episodios.