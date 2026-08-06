En la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” (“No One Will Miss Us” en inglés), Alex (Nicolás Haza), Marifer (Camila Calónico), Tenoch (Virgilio Delgado) y Daniela (Macarena Oz) regresan a la preparatoria por última vez. Después de la muerte de Memo (Axel Madrazo), el grupo lidia con el duelo por perder a su amigo y en su honor deciden continuar con su negocio clandestino de venta de tareas a pesar de que tienen competencia. Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios de la serie mexicana de Amazon Prime Video?
La nueva entrega de la comedia dramática, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, se centra en el último año de preparatoria de los protagonistas, quienes intentan mantener unido al grupo mientras lidian con la incertidumbre de su transición a la vida adulta.
El elenco de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, que cuenta con Silvana Aguirre como showrunner, incluye a Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado, Macarena Oz, Edu Maruri, Alejandro Puente, Regina Cedeño, Daniela Luque, Ela Valim, Carla Adell, Demetrio Bonilla, Asbel Ramses, Emanuel Lattanzio, Mauricio Pimentel, entre otros.
SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, “nuestros cuatro losers entran al último año de prepa, todavía dolidos por la pérdida de Memo. Lo bueno es que se tienen los unos a los otros y tienen su negocio.
Pero una nueva competencia amenaza todo lo que construyeron. Los súper amigos corren el riesgo de ser reemplazados en la prepa, mientras su futuro es incierto: pronto tendrán que decidir qué hacer con el resto de sus vidas.”
El avance de más de un minutos está acompañado por música de la época y adelanta la canción interpretada por Julieta Venegas, titulada “Sentimiento raro”.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”?
La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia dramática mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”
REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”
- Nicolás Haza como Alex
- Camila Calónico como Marifer
- Virgilio Delgado como Tenoch
- Macarena Oz como Daniela
- Edu Maruri como Diego
- Alejandro Puente como Rafa
- Regina Cedeño como Susi
- Daniela Luque como Ilse
- Ela Valim como Mariana
- Carla Adell como Paulina
- Demetrio Bonilla como Erick
- Asbel Ramses como Benny
- Emanuel Lattanzio como Lalo
- Mauricio Pimentel como Pascual
- Ernesto Laguardia como el director
- Tiaré Scanda como Rocío
- Natalia Payán como Lili
¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE NOS VA A EXTRAÑAR”?
La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, dirigida por Samuel Kishi Leopo y producida por The Immigrant, tiene ocho episodios.