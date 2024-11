Durante su participación como anfitrión en “Saturday Night Live” (SNL) en mayo de 2021, Elon Musk no solo acaparó la atención por su presencia en el programa, sino también por las tensiones que surgieron detrás de cámaras. Aunque su aparición generó gran expectación, algunos detalles de los ensayos previos han salido a la luz recientemente, ofreciendo una mirada distinta a lo que ocurrió en esos días. Chloe Fineman, comediante del elenco, compartió en un video de TikTok que, durante los preparativos para el show, Musk la hizo llorar, revelando así una faceta más tensa de su paso por el icónico programa.

Pero, ¿por qué todo este tema está siendo trascendente años después? Lo que sucede es que el dueño de Tesla recurrió a las redes sociales para criticar muy fuerte al programa de los sábados por un sketch en el que fue parodiado Donald Trump y él también. Y es que Elon Musk es y ha sido uno de los más grandes defensores de la campaña del que finalmente ganó las elecciones en Estados Unidos. Ahora, tres años después se conoce esta historia que ha rebotado en varios medios de comunicación en todo el mundo.

CHLOE FINEMAN DA DETALLES DE LO QUE FUE TRABAJAR CON ELON MUSK

“Voy a salir y decir por fin que soy el miembro del elenco al que hizo llorar, y él es el presentador que hizo llorar a alguien”, confesó Chloe Fineman en su video. En el clip, que rápidamente se viralizó en TikTok, la comediante describió cómo se sintió durante los ensayos previos a la emisión de ese episodio. Según ella, había trabajado toda la noche escribiendo un sketch para Musk y estaba entusiasmada por presentarlo. Sin embargo, la reacción del multimillonario no fue la esperada.

“Me quedé despierta toda la noche escribiendo el sketch. Estaba muy emocionada. Entré, te pregunté si tenías alguna pregunta y me miraste como si me estuvieras despidiendo de Tesla y dijiste: ‘No es gracioso’”, relató Fineman, quien explicó que, después de esa fría respuesta, Elon Musk continuó pasando las páginas del guion sin mostrar ningún signo de apoyo o entusiasmo. “Esperé a que dijeras: ‘Jaja, es broma’. No. Luego comenzaste a hojear mi guion, pasando cada página y diciendo: ‘No me reí, ni una sola vez’”, añadió Fineman, recordando el doloroso momento.

A pesar de este incidente, Chloe dejó claro que el sketch en cuestión terminó siendo presentado durante el programa y, aunque no mencionó detalles específicos, lo describió como “bien”. Incluso reconoció que Elon Musk, al final, estuvo “realmente divertido” durante su participación en el conocido show.

Chloe Fineman reveló cuál fue su mala experiencia con Elon Musk (Foto: AFP)

¿POR QUÉ CHLOE FINEMAN CONTÓ ESTA HISTORIA?

La revelación de Fineman se produjo después de que Elon Musk expresara su descontento con una parodia reciente de “SNL” sobre él. Musk había comentado en X (anteriormente conocido como Twitter) que el programa había estado “muriendo lentamente” y se había alejado de la realidad, criticando una reciente imitación de Dana Carvey. “SNL ha estado muriendo lentamente durante años, a medida que se aleja cada vez más de la realidad”, escribió, agregando que los esfuerzos recientes del programa solo habían empeorado su situación.

Los comentarios de Musk generaron especulaciones sobre el ambiente detrás de cámaras de “Saturday Night Live”, especialmente después de que Bowen Yang, otro miembro del elenco, mencionara en el programa “Watch What Happens Live” que varios miembros del elenco habían sido “hechos llorar” por un presentador que no aprobaba las ideas de los guiones. Esta declaración alimentó rumores sobre el comportamiento de Musk durante su participación en el programa.

Aunque el incidente fue doloroso para Chloe Fineman en el momento, ella concluyó su mensaje con un toque de humor y una lección de cortesía: “¡Tenga un poco de educación, señor!”. Sin duda, esta revelación ofrece una mirada más profunda a la dinámica del programa y al impacto que los presentadores pueden tener en el equipo detrás de cámaras.