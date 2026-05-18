El catálogo de Apple TV+ se ha ido llenando de títulos que combinan suspenso, humor oscuro y personajes al límite. En esa línea se suma ahora “Maximum Pleasure Guaranteed” (conocida como “Máximo placer garantizado” en Latinoamérica y “Satisfacción garantizada” en España), una serie que cruza el thriller con la comedia y el drama familiar a través de la historia de una madre recién divorciada que termina envuelta en un conflicto cada vez más complejo. En esta nota, Gestión Mix te explica de qué va esta producción y cómo queda organizado el calendario para ver cada uno de sus episodios.

Tal como precisa Apple TV, el show televisivo llega firmado por Apple Studios junto a Counterpart Studios y tiene a David J. Rosen como creador y showrunner, y a David Gordon Green en la dirección y en la producción ejecutiva.

De esta manera, se presenta como un proyecto pensado para un público adulto que disfruta de historias con crimen, conspiraciones y humor muy ácido que se cruza con la vida cotidiana.

LA TRAMA DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”

“Máximo placer garantizado” sigue a Paula (Tatiana Maslany), una madre recién divorciada que se mueve entre los partidos de fútbol infantil de su hijo, una batalla de custodia y una crisis de identidad que no logra disimular.

En medio de ese caos cotidiano, ella está convencida de haber presenciado un delito grave, situación que la lleva a iniciar su propia investigación mientras nadie a su alrededor parece tomar en serio lo que dice.

EL TRÁILER DE LA SERIE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”

CALENDARIO DE ESTRENO DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”

La primera temporada de “Máximo placer garantizado” se compone de 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre mayo y julio del 2026.

Episodio 1: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 2: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 3: miércoles 27 de mayo del 2026

miércoles 27 de mayo del 2026 Episodio 4: miércoles 3 de junio del 2026

miércoles 3 de junio del 2026 Episodio 5: miércoles 10 de junio del 2026

miércoles 10 de junio del 2026 Episodio 6: miércoles 17 de junio del 2026

miércoles 17 de junio del 2026 Episodio 7: miércoles 24 de junio del 2026

miércoles 24 de junio del 2026 Episodio 8: miércoles 1 de julio del 2026

miércoles 1 de julio del 2026 Episodio 9: miércoles 8 de julio del 2026

miércoles 8 de julio del 2026 Episodio 10 (final): miércoles 15 de julio del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS DE “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”?

Según el patrón de lanzamiento que Apple TV+ ha manejado con otras producciones originales, como “Hijack”, “Severance” o “Shrinking”, los capítulos de “Máximo placer garantizado” seguirían un esquema similar de estreno anticipado por huso horario.

De esta manera, si bien el calendario oficial marca los miércoles como día de lanzamiento, en varios países los episodios quedarían disponibles desde la noche del martes.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los martes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los martes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales y podrían variar de acuerdo con la configuración de la plataforma en cada región.

¿DÓNDE VER “MÁXIMO PLACER GARANTIZADO”?

Tal como te puedes imaginar, “Máximo placer garantizado” es una serie exclusiva del catálogo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Maximum Pleasure Guaranteed", serie de suspenso que desarrolla su primera temporada a lo largo de 10 episodios (Foto: Apple TV)