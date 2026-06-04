Si estás leyendo esto antes de ir a ver la película “Masters of the Universe” (titulada en español: “Amos del Universo” o “He-Man y los masters del universo”), debes saber que conviene pensarlo dos veces antes de salir de la sala de cine apenas empieza a aparecer la tradicional lista de créditos al final. Y es que la cinta aterrizó en cartelera con varias dudas dando vueltas en redes sociales y una de las más frecuentes tiene que ver con lo que ocurre cuando la historia parece haber terminado. Por eso, aquí Gestión Mix te cuenta si es buena idea esperar, en qué momentos del metraje deberías estar más atento y cómo todo eso puede influir en el futuro que Amazon tiene en mente para la franquicia.

Vale precisar que esta es la segunda adaptación live-action de la saga clásica de Mattel, la primera desde la recordada entrega de 1987.

Esta versión llega de la mano de Travis Knight, el director de “Bumblebee” (2018), y tardó años en materializarse: Netflix invirtió treinta millones de dólares en su desarrollo antes de soltar el proyecto, y fue Amazon MGM Studios quien finalmente lo llevó a buen puerto, junto a Mattel Studios.

El tono que eligió Knight, por su parte, mezcla la épica de espada y brujería con el humor absurdo que siempre caracterizó al universo de Eternia, en una propuesta pensada tanto para quienes crecieron con el dibujo animado de los 80’s como para espectadores nuevos.

Además, la película tuvo una recepción crítica favorable: un 73% en Rotten Tomatoes al momento de su estreno.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Masters of the Universe”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “MASTERS OF THE UNIVERSE”?

La cinta cuenta con tres escenas distintas distribuidas en diversos momentos de los créditos.

La primera aparece casi de inmediato , justo después del primer cartel de título.

aparece , justo después del primer cartel de título. La segunda , la más extensa y relevante, se presenta a mitad de los créditos .

, la más extensa y relevante, se presenta . La tercera llega al final absoluto, cuando la mayoría del público ya ha abandonado la sala. Por lo tanto, conviene quedarse hasta que se encienda la luz.

Cabe resaltar que dos de las escenas son de peso relativamente menor, mientras que una de ellas construye el camino hacia una posible secuela.

¿QUÉ SUCEDE EN CADA ESCENA POST-CRÉDITOS DE LA PELÍCULA “MASTERS OF THE UNIVERSE”?

¡Cuidado con los SPOILERS ! La primera escena post-créditos de “Masters of the Universe” es un guiño cómico y nostálgico sin impacto narrativo real.

Orko (Lauren Saliu), el mago flotante de la serie animada original, aparece en pantalla para dirigirse al espectador y resumir la moraleja de la historia con la misma energía didáctica de los dibujos de los 80’s.

La segunda escena post-créditos es la más significativa. Aquí, la Reina Marlena (Charlotte Riley) y Duncan/Man-at-Arms (Idris Elba) mantienen una conversación sobre alguien cuyo regreso esperan desde hace tiempo.

A continuación, en algún rincón de Eternia, la Espada de la Protección se materializa en el aire y, con ella, She-Ra.

El personaje aparece de espaldas, con una capa roja fiel al diseño animado original y rechaza el título de Capitana de Fuerza Adora.

De esta manera, la escena insinúa que la hermana gemela de Adam, secuestrada de niña por Hordak y llevada al planeta Etheria, ya conoce su verdadera identidad.

Finalmente, la tercera escena post-créditos tiene un tono más oscuro. Resulta que, de regreso en el Castillo de Grayskull, Evil-Lyn (Alison Brie) encuentra la cabeza de Skeletor (Jared Leto) en el suelo, le lanza un comentario sarcástico sobre su aspecto y la secuencia cierra con la carcajada característica del villano.

Es decir, la puerta de un posible retorno de Skeletor queda abierta.

EL SIGNIFICADO DE ESTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS PARA EL FUTURO DE “MASTERS OF THE UNIVERSE”

¡Más SPOILERS por aquí! La escena central, la de She-Ra, es la que construye con más claridad el camino hacia una segunda entrega.

Es importante mencionar que Amazon aún no ha confirmado una secuela de “Masters of the Universe”, pero todo parece indicar que esa decisión depende en buena medida del rendimiento en salas de cine de la película.

Por otro lado, la escena de Evil-Lyn y Skeletor deja servida una amenaza latente para cualquier continuación que el estudio decida impulsar.

El póster de "Masters of the Universe", película del director Travis Knight que se desarrolla a lo largo de 132 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios)