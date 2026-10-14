Un ladrón legendario decide reclutar a dos jóvenes desconocidos: una experta cibercriminal italiana y un especialista en explosivos francés en “Masterplan” para robar la Mona Lisa. Antes de dar el gran golpe, les revela que él es su padre biológico, lo que desencadena una caótica reunión familiar. Para concretar el robo del siglo, deben aprender a trabajar juntos. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
La comedia de acción, dirigida por Thomas Vincent (“Reacher”), quien también escribió el guion junto al guionista ganador del premio BAFTA, David Wolstencroft (“Spooks”), promete ser un thriller de atracos lleno de adrenalina y asegura la química entre un elenco internacional de alto nivel.
Stanley Tucci, Victor Belmondo, Simona Tabasco, Mark Ivanir, Philippe Uchan y Foëd Amara conforman el elenco de “Masterplan”, que cuenta con una historia de Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, Wolstencroft y Vincent, con guion de Wolstencroft y Vincent.
SINOPSIS DE “MASTERPLAN”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Masterplan”, “cuando un legendario ladrón pone la mira en la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden —Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un especialista francés en explosivos de actitud arrogante—, antes de revelarles que son hermanos separados hace mucho tiempo... y que, por cierto, él es su padre.
Arrojados a un caótico reencuentro que jamás pidieron, esta nueva familia deberá aprender a trabajar unida —y tratar de no matarse entre sí— si quiere tener alguna posibilidad de llevar a cabo el robo del siglo.”
¿CÓMO VER “MASTERPLAN”?
“Masterplan” se estrenará el viernes 16 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “MASTERPLAN”
REPARTO DE “MASTERPLAN”
- Stanley Tucci como Roger
- Victor Belmondo como Jay
- Simona Tabasco como Chiara
- Mark Ivanir como Bruno
- Philippe Uchan como Bartoli
- Foëd Amara como Mo
- Élisabeth Vitali
- Jonas Bachan
- Eliott Margue
- Ike Zacsongo
- Nicolas Phongpheth
- Maya Vincent
- Aude Roman
- Livio Pacella
- Daniel McVicar
- Doris von Thury
- Laure Franchet D’Espèrey
- Giacomo Henri Dossi
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MASTERPLAN”?
“Masterplan”, coproducción franco-italiana entre Gaumont y Amazon MGM Studios, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.