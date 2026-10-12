Margaret Qualley encabeza el elenco de “Love of Your Life” (en español: “El amor de tu vida”), el nuevo drama romántico de Amazon Prime Video que propone una historia sobre el amor, la pérdida y la posibilidad de empezar otra vez, acompañada por figuras conocidas del cine y la televisión. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el filme es una producción de Amazon MGM Studios con Ryan Gosling como productor, junto con Jessie Henderson.

Al frente de la dirección, por su parte, está Rachel Morrison, cineasta detrás de “The Fire Inside” (“La fuerza de una campeona”).

Por otro lado, Qualley llega a este proyecto después de su aclamado trabajo en “The Substance”.

LA TRAMA DE “LOVE OF YOUR LIFE”

La película “Love of Your Life” narra la historia de Maya (Margaret Qualley), una enfermera de 26 años que vive en Boston.

Un día, un encuentro casual con Charlie (Gabriel Basso) da inicio a un romance avasallador y a un futuro que ella jamás había imaginado.

Entonces, cuando ese futuro se derrumba, Maya se ve empujada hacia una vida nueva, y allí deberá decidir quién es, qué quiere y cómo amar de nuevo.

Esa nueva etapa la lleva a convertirse en nómada digital en Portugal, donde conoce a Felix (Aaron Pierre). Y, eventualmente, se muda con él a Inglaterra, en un intento por reconstruirse.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LOVE OF YOUR LIFE”

¿CÓMO VER “LOVE OF YOUR LIFE”?

El estreno en pantalla grande de “Love of Your Life” se llevó a cabo en el Festival de Toronto el pasado 13 de septiembre del 2026 y luego llegó a salas selectas de Estados Unidos, el 7 de octubre.

Y, en el streaming, su lanzamiento está programado para el miércoles 14 de octubre del 2026, con disponibilidad mundial a partir de esa fecha a través de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la cinta dura 106 minutos y tiene una calificación 16+ por desnudez, consumo de tabaco, lenguaje malsonante y contenido sexual.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “LOVE OF YOUR LIFE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Love of Your Life”:

Margaret Qualley como Maya , la protagonista de la historia.

, la protagonista de la historia. Gabriel Basso como Charlie , el gran amor de Maya.

, el gran amor de Maya. Aaron Pierre como Felix , un británico y padre de una niña pequeña.

, un británico y padre de una niña pequeña. Patrick Schwarzenegger como Jason , el mejor amigo universitario de Maya.

, el mejor amigo universitario de Maya. Catherine Keener como Ruth, la madre de Charlie.

"Love of Your Life" es una película dirigida por Rachel Morrison que se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios / General Admission / Open Invite Entertainment)