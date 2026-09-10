“Made in Korea” ya está de regreso en Disney+ y Hulu con su segunda temporada, una entrega que además marcará el final de la serie. Así, la serie coreana, encabezada por Hyun Bin y Jung Woo-sung, estrena sus nuevos episodios de forma escalonada durante tres semanas. Por lo tanto, quienes quieran seguir el desenlace de la producción con las fechas organizadas pueden revisar esta guía de Gestión Mix. ¡Descubre cuándo y a qué hora se lanza cada capítulo!

Vale precisar que la segunda entrega de la ficción se desarrolla nueve años después de los hechos de la primera.

Aquí, Baek Ki-tae y Jang Geon-young vuelven a cruzar caminos en un escenario marcado por nuevas ambiciones y una disputa de poder todavía más peligrosa.

De esta manera, el salto temporal modifica las alianzas y eleva la tensión entre ambos rivales, quienes cargan con las consecuencias de sus decisiones pasadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Made in Korea” - Temporada 2:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “MADE IN KOREA” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie coreana de Disney+ y Hulu se compone de 6 capítulos en total, programados para lanzarse a lo largo de septiembre del 2026.

Episodio 1 y 2: miércoles 9 de septiembre del 2026 (YA DISPONIBLES)

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 3 y 4: miércoles 16 de septiembre del 2026

miércoles 16 de septiembre del 2026 Episodio 5 y 6 (final): miércoles 23 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MADE IN KOREA”?

Como es usual con los contenidos internacionales de Disney+ y Hulu, la última entrega de “Made in Korea” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de cada miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de cada miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de cada miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de cada miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de cada miércoles España 9:00 a.m. de cada miércoles

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MADE IN KOREA”?

“Made in Korea” se transmite de manera exclusiva por Disney+ a nivel internacional, con Hulu como opción adicional para el mercado de Estados Unidos.

Por ende, para disfrutar de la temporada 2 de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguna de estas plataformas de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

¿QUIÉNES REGRESAN EN EL ELENCO DE “MADE IN KOREA”?

El elenco principal de “Made in Korea” se mantiene intacto para el cierre de la historia.

Hyun Bin como Baek Ki-tae

como Baek Ki-tae Jung Woo-sung como Jang Geon-young

como Jang Geon-young Woo Do-hwan como Baek Ki-hyun

como Baek Ki-hyun Seo Eun-soo como Oh Ye-jin

como Oh Ye-jin Won Ji-an como Choi Yu-ji

como Choi Yu-ji Jung Sung-il como Cheon Seok-jung

como Cheon Seok-jung Noh Jae-won como Pyo Hak-su

El póster de la segunda temporada del thriller político coreano "Made in Korea", protagonizado por el reconocido actor Hyun Bin (Foto: Hive Media / Mbrella Films)