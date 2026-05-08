Netflix incluyó en su catálogo un título perfecto para los que buscan series de pocos episodios, ya que solo tiene cuatro capítulos Además, es ideal para los que disfrutan de los thriller o dramas psicológicos. Aunque originalmente se emitió en BBC iPlayer y BBC One, desde el 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2026, llegó a la plataforma de streaming de la N roja el 4 de mayo. Desde entonces, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos.
La producción desarrollada y escrita por Jack Thorne cuenta con la dirección de Marc Munden y narra cómo un grupo de niños británicos varados en una isla desierta tras un accidente aéreo intentan autogobernarse, degenerando rápidamente en salvajismo y barbarie al perder las normas de la civilización
Se trata de “Lord of the Flies” (“El señor de las moscas” en español), que es una adaptación de la novela homónima de William Golding de 1954, y cuenta con Joel Wilson, Jamie Campbell, Jack Thorne, Marc Munden, Nawfal Faizullah y Cailah Scobie como productores ejecutivos.
SINOPSIS DE “LORD OF THE FLIES”
De acuerdo con la descripción de Netflix, “‘El señor de las moscas’ narra la historia de unos escolares que quedan varados en una isla tropical sin adultos tras sufrir un grave accidente aéreo. En un intento por mantener la civilización, se organizan bajo el liderazgo de Ralph y el apoyo del intelectual del grupo, Piggy. Sin embargo, cuando Jack empieza a interesarse por el liderazgo, aleja a otros chicos del grupo y la esperanza inicial amenaza con acabar en tragedia.”
Esta miniserie, en la el grupo poco a poco va cayendo en la anarquía a medida que desaparecen las convenciones sociales y fracasan los intentos de gobernar responsablemente, se enfoca en el deterioro mental de los niños y cómo la soledad y el miedo alteran su comportamiento. Además, mantiene una tensión constante sobre quién sobrevivirá y hasta dónde llegará la violencia entre los grupos.
¿CÓMO VER “LORD OF THE FLIES”?
“Lord of the Flies” está disponible en Netflix USA desde el 4 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la miniserie dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “EL SEÑOR DE LAS MOSCAS”
REPARTO DE “LORD OF THE FLIES”
- Winston Sawyers como Ralph
- Lox Pratt como Jack
- David McKenna como Piggy
- Ike Talbut como Simon
- Thomas Connor como Roger
- Noah Flemyng como Sam
- Cassius Flemyng como Eric
- Cornelius Brandreth como Maurice
- Tom Page-Turner como Bill
- Rafael de Belligny como Robert
- Lake Coleman
- Freddie Lee-Grey como Percival
- Beau Thompson como Philip
- Fred Jones como Johnny
- Rory Kinnear como el padre de Ralph
- Rochelle Neil como la madre de Ralph
- Daniel Mays como Fred
- Tom Goodman-Hill